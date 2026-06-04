Рашисти знищили храм ХІХ століття у Юнаківці на Сумщині

У Юнаківці на Сумщині російські окупанти знищили Храм Різдва Пресвятої Богородиці, зведений у 1806 році.

Про це пише місцеве видання "Кордон.Медіа", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Будівництво храму тривало 13 років. Він пережив Другу світову війну.

Довгий час церква була на реставрації. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона працювала у підвальній частині будівлі, у так званій зимовій церкві.

Із 2022 року росіяни неодноразово обстрілювали святиню.

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