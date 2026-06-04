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Новини Обстріли Сумщини
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Рашисти знищили храм ХІХ століття у Юнаківці на Сумщині

У Юнаківці на Сумщині російські окупанти знищили Храм Різдва Пресвятої Богородиці, зведений у 1806 році.

Про це пише місцеве видання "Кордон.Медіа", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Будівництво храму тривало 13 років. Він пережив Другу світову війну. 

Довгий час церква була на реставрації. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона працювала у підвальній частині будівлі, у так званій зимовій церкві.

Із 2022 року росіяни неодноразово обстрілювали святиню.

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Росіяни знищили храм 18 століття на Сумщині
Росіяни знищили храм 18 століття на Сумщині

Автор: 

обстріл (34335) Сумська область (4756) церква (701)
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Топ коментарі
+10
Аксіома не потребує доказів, хоча вони на кожному кроці, на протязі всієї історії : Кацапи гірші за нацистів.
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04.06.2026 16:29 Відповісти
+5
І будуть вони "за пазухою" доти, допоки "ка́кая разніца" буде нести їм гроші...
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04.06.2026 16:38 Відповісти
+2
Вони місто в щебінь перетворюють, то тому церква має бути виключенням? І яким боком Орда до християнства?
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04.06.2026 16:32 Відповісти
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Аксіома не потребує доказів, хоча вони на кожному кроці, на протязі всієї історії : Кацапи гірші за нацистів.
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04.06.2026 16:29 Відповісти
вони навіть не люди,людиноподібні потвори бо до ЛЮДИНИ ще потрібно мати ЛЮДЯНІСТЬ.....а там просто тваринні рефлекси
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04.06.2026 16:50 Відповісти
Московитським попам в Україні досі нічого не загрожує? Вони й далі почуваються як у плєшивого за пазухою?
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04.06.2026 16:31 Відповісти
І будуть вони "за пазухою" доти, допоки "ка́кая разніца" буде нести їм гроші...
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04.06.2026 16:38 Відповісти
Вони місто в щебінь перетворюють, то тому церква має бути виключенням? І яким боком Орда до християнства?
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04.06.2026 16:32 Відповісти
Ось вона "великая руская култура" куди приходят рашисти там смерть ,сльози і руїна ,це варвари які можуть лише убивати і руйнувати.
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04.06.2026 16:34 Відповісти
Ще ґвалтувати і мародерствувати. Закінчена мерзота.
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04.06.2026 16:48 Відповісти
у всі часи московити все нищать потім будують альтернативно історичне лайно і плагіат це іх фундамент
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04.06.2026 16:37 Відповісти
А як вєрующіє мацковського патріархата ? Де поховались ?
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04.06.2026 16:40 Відповісти
Фсбшників інформують про результати удару по святих місцях та продовжують молитися Сатані
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04.06.2026 16:45 Відповісти
років 25 тому зупинявся біля цієї церкви . шкода що її вже немає ...
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04.06.2026 16:54 Відповісти
Наследники Сталіна.Ті нищили міста і споруди.Спочатку більшовики в храмах робили склади і клуби.В період окупації фашистами знищили Хрещатик,зірвали Успенський собор,підірвали Дніпрогес в результаті чого затопило десятки сіл і змивало потоком води відступаючі частини військових. Ними править сатана.Намісник на землі чорт з рогами гундяй-кирило.
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04.06.2026 17:03 Відповісти
Границя посеред міста...
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04.06.2026 17:17 Відповісти
 
 