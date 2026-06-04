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Рашисти знищили храм ХІХ століття у Юнаківці на Сумщині
У Юнаківці на Сумщині російські окупанти знищили Храм Різдва Пресвятої Богородиці, зведений у 1806 році.
Про це пише місцеве видання "Кордон.Медіа", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Будівництво храму тривало 13 років. Він пережив Другу світову війну.
Довгий час церква була на реставрації. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона працювала у підвальній частині будівлі, у так званій зимовій церкві.
Із 2022 року росіяни неодноразово обстрілювали святиню.
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