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Рашисты уничтожили храм XIX века в Юнаковке на Сумщине
В Юнаковке Сумской области российские оккупанты уничтожили храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1806 году.
Об этом пишет местное издание "Кордон.Медиа", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Строительство храма длилось 13 лет. Он пережил Вторую мировую войну.
Долгое время церковь находилась на реставрации. До начала полномасштабного вторжения России в Украину она работала в подвальной части здания, в так называемой зимней церкви.
С 2022 года россияне неоднократно обстреливали святыню.
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