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Новости Обстрелы Сумщины
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Рашисты уничтожили храм XIX века в Юнаковке на Сумщине

В Юнаковке Сумской области российские оккупанты уничтожили храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1806 году.

Об этом пишет местное издание "Кордон.Медиа", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Строительство храма длилось 13 лет. Он пережил Вторую мировую войну. 

Долгое время церковь находилась на реставрации. До начала полномасштабного вторжения России в Украину она работала в подвальной части здания, в так называемой зимней церкви.

С 2022 года россияне неоднократно обстреливали святыню.

Читайте: Рашисты атаковали два района Киевщины: повреждены объект инфраструктуры и административное здание

Россияне уничтожили храм 18 века в Сумской области
Россияне уничтожили храм 18 века в Сумской области

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обстрел (32986) Сумская область (4205) церковь (1307)
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Топ комментарии
+9
Аксіома не потребує доказів, хоча вони на кожному кроці, на протязі всієї історії : Кацапи гірші за нацистів.
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04.06.2026 16:29 Ответить
+5
І будуть вони "за пазухою" доти, допоки "ка́кая разніца" буде нести їм гроші...
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04.06.2026 16:38 Ответить
+2
Вони місто в щебінь перетворюють, то тому церква має бути виключенням? І яким боком Орда до християнства?
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04.06.2026 16:32 Ответить
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Аксіома не потребує доказів, хоча вони на кожному кроці, на протязі всієї історії : Кацапи гірші за нацистів.
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04.06.2026 16:29 Ответить
вони навіть не люди,людиноподібні потвори бо до ЛЮДИНИ ще потрібно мати ЛЮДЯНІСТЬ.....а там просто тваринні рефлекси
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04.06.2026 16:50 Ответить
Московитським попам в Україні досі нічого не загрожує? Вони й далі почуваються як у плєшивого за пазухою?
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04.06.2026 16:31 Ответить
І будуть вони "за пазухою" доти, допоки "ка́кая разніца" буде нести їм гроші...
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04.06.2026 16:38 Ответить
Вони місто в щебінь перетворюють, то тому церква має бути виключенням? І яким боком Орда до християнства?
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04.06.2026 16:32 Ответить
Ось вона "великая руская култура" куди приходят рашисти там смерть ,сльози і руїна ,це варвари які можуть лише убивати і руйнувати.
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04.06.2026 16:34 Ответить
Ще ґвалтувати і мародерствувати. Закінчена мерзота.
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04.06.2026 16:48 Ответить
у всі часи московити все нищать потім будують альтернативно історичне лайно і плагіат це іх фундамент
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04.06.2026 16:37 Ответить
А як вєрующіє мацковського патріархата ? Де поховались ?
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04.06.2026 16:40 Ответить
Фсбшників інформують про результати удару по святих місцях та продовжують молитися Сатані
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04.06.2026 16:45 Ответить
років 25 тому зупинявся біля цієї церкви . шкода що її вже немає ...
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04.06.2026 16:54 Ответить
Наследники Сталіна.Ті нищили міста і споруди.Спочатку більшовики в храмах робили склади і клуби.В період окупації фашистами знищили Хрещатик,зірвали Успенський собор,підірвали Дніпрогес в результаті чого затопило десятки сіл і змивало потоком води відступаючі частини військових. Ними править сатана.Намісник на землі чорт з рогами гундяй-кирило.
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04.06.2026 17:03 Ответить
Границя посеред міста...
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04.06.2026 17:17 Ответить
 
 