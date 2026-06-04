Рашисты уничтожили храм XIX века в Юнаковке на Сумщине

В Юнаковке Сумской области российские оккупанты уничтожили храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1806 году.

Об этом пишет местное издание "Кордон.Медиа", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Строительство храма длилось 13 лет. Он пережил Вторую мировую войну.

Долгое время церковь находилась на реставрации. До начала полномасштабного вторжения России в Украину она работала в подвальной части здания, в так называемой зимней церкви.

С 2022 года россияне неоднократно обстреливали святыню.

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