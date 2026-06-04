РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10379 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину
471 0

Рашисты атаковали два района Киевщины: поврежден объект инфраструктуры и административное здание

РФ атаковала Киевскую область 4 июня: что известно?

Российские оккупанты атаковали два района Киевской области — Броварской и Бориспольский.

Об этом сообщил глава ОВА Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В Броварском районе в результате вражеской атаки повреждены административное здание, котельная предприятия, грузовой автомобиль, автокран и труба газоснабжения. Также повреждены линии электропередач.

В Бориспольском районе враг повторно атаковал инфраструктурный объект", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают спасатели.

Читайте: Продавали инвалидность и "сливали" блокпосты: задержаны 22 организатора "уклонистских схем". ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4658) обстрел (32986) Бориспольский район (77) Броварский район (77)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 