Рашисты атаковали два района Киевщины: поврежден объект инфраструктуры и административное здание
Российские оккупанты атаковали два района Киевской области — Броварской и Бориспольский.
Об этом сообщил глава ОВА Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
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"В Броварском районе в результате вражеской атаки повреждены административное здание, котельная предприятия, грузовой автомобиль, автокран и труба газоснабжения. Также повреждены линии электропередач.
В Бориспольском районе враг повторно атаковал инфраструктурный объект", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают спасатели.
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