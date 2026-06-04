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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Рашисти атакували два райони Київщини: пошкоджено об’єкт інфраструктури та адмінбудівлю

РФ атакувала Київщину 4 червня: що відомо?

Російські окупанти атакували два райони Київської області - Броварський та Бориспільський.

Про це повідомив глава ОВА Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У Броварському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю, котельню підприємства, вантажний автомобіль, автокран та трубу газопостачання. Також зазнали пошкоджень лінії електропередач.

У Бориспільському районі ворог повторно атакував інфраструктурний обʼєкт", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють рятувальники.

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Київська область (4617) обстріл (34335) Бориспільський район (78) Броварський район (78)
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