Рашисти атакували два райони Київщини: пошкоджено об’єкт інфраструктури та адмінбудівлю
Російські окупанти атакували два райони Київської області - Броварський та Бориспільський.
Про це повідомив глава ОВА Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У Броварському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю, котельню підприємства, вантажний автомобіль, автокран та трубу газопостачання. Також зазнали пошкоджень лінії електропередач.
У Бориспільському районі ворог повторно атакував інфраструктурний обʼєкт", - йдеться в повідомленні.
Наразі на місці працюють рятувальники.
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