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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне атаковали Конотоп дронами: ранены пять человек, среди них трое детей

Последствия атаки на Конотоп 4 июня

Российские войска атаковали Конотоп с помощью беспилотников. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. В городе возникли перебои с электричеством и водоснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

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В ночь на 5 июня российские войска атаковали Конотоп ударными беспилотниками. Под вражеским ударом оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города.

По предварительным данным, в результате обстрела загорелся частный жилой дом, в котором находились люди. Пострадали по меньшей мере пять человек - мужчина, женщина и трое детей 2012, 2017 и 2023 годов рождения.

Трое детей госпитализированы

По словам Семенихина, всех троих детей госпитализировали вместе с матерью 1988 года рождения, которая также получила ранения в результате российского удара.

"Все трое детей находятся в больнице вместе с мамой, 1988 года рождения, которая также пострадала в результате вражеского "прилета", - сообщил городской голова.

Помимо пострадавших, атака вызвала перебои в работе коммунальной инфраструктуры. Из-за обстрела Конотоп остался без водоснабжения, а в части города также пропало электричество.

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Конотоп (154) обстрел (33004) Сумская область (4207) водоснабжение (754) Конотопский район (80)
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Коли буде адкватна відповідю по мацкві ?!
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05.06.2026 06:34 Ответить
З ким ще рашиські чорти можуть воювати як не з мирним населенням ?
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05.06.2026 06:48 Ответить
 
 