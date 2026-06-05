Сутки в Запорожской области: РФ нанесла более 1000 ударов за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 4 июня, российские захватчики нанесли 1034 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области. Утром 5 июня враг нанес удар по частному домовладению в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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Российские захватчики не прекращают наносить удары по Запорожью и Запорожскому району. В результате вражеских атак 4 мая один человек погиб, еще 19 получили ранения.

Утром оккупанты атаковали частный дом в Запорожье. Жилой дом охватило пламя. Также горит легковой автомобиль.

Обстрелы области за сутки

В течение суток оккупанты нанесли более тысячи ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 30 авиаударов по Камышевахе, Барвиновке, Таврийском, Ясной Поляне, Лесном, Любицком, Орехове, Омельнике, Бабашах, Широком, Панютино, Новоселовке, Васиновке, Свободе, Копанях, Воздвижковке, Никольском, Солнечном, Червоном Яре, Верхней Терсе.

авиаударов по Камышевахе, Барвиновке, Таврийском, Ясной Поляне, Лесном, Любицком, Орехове, Омельнике, Бабашах, Широком, Панютино, Новоселовке, Васиновке, Свободе, Копанях, Воздвижковке, Никольском, Солнечном, Червоном Яре, Верхней Терсе. 747 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Балабино, Малокатериновку, Новоалександровку, Новояковлевку, Речное, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Варваровку, Доброполье, Староукраинку, Святопетровку, Рыбное, Воздвижковку, Новое Запорожье, Косовцево, Верхнюю Терсу.

БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Балабино, Малокатериновку, Новоалександровку, Новояковлевку, Речное, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Варваровку, Доброполье, Староукраинку, Святопетровку, Рыбное, Воздвижковку, Новое Запорожье, Косовцево, Верхнюю Терсу. Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Зализнычному, Чаривному, Цветковому.

обстрелов из РСЗО по Зализнычному, Чаривному, Цветковому. 252 артиллерийских удара пришлись на Речное, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Доброполье, Верхнюю Терсе, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Варваровку, Воздвижку, Новоме Запорожье, Рыбное.

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Последствия российских атак













