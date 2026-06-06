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Новости Обстрелы Запорожской области
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Российский "шахед" занес в центр Запорожья FPV-дроны и разбросал их по гражданским объектам, - ОВА

В Запорожье "Шахед" сбросил FPV-дроны на город

Российский "шахед" запустил в центр Запорожья FPV-дроны и хаотично разбросал их по гражданским объектам.

Об этом рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Шахед разбросал FPV-дроны

"На днях все мы ощутили изменение ситуации с безопасностью на территории Запорожья. Наши военные уничтожают логистику врага на временно оккупированной территории, на линии фронта и не дают врагу продвигаться на Запорожской линии фронта. Именно поэтому враг пытается использовать тактику запугивания гражданского населения и террора в областном центре", - отметил Федоров.

По его словам, за последние месяцы враг усовершенствовал некоторые виды средств поражения.

"Вчера (4 июня, - ред.) он использовал "Шахед", который занес в центр города FPV-дроны и просто хаотично разбросал по гражданским целям", - сказал глава области.

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Противодействие вражеским дронам 

Чиновник добавил, что власти регулярно проводят совещания с военными и силовыми структурами. Все заявки военных по противодействию FPV-дронам в городе выполняются на 100%.

"Сегодня было проведено совещание со всеми представителями как военного командования, силовых структур, так и представителями критической инфраструктуры. На сегодняшний день будет проводиться обучение личного состава для противодействия возможным FPV-дронам, которые будут появляться на территории города. Также отдельные объекты критической инфраструктуры будут защищены антидроновыми сетками. Наша задача - не дать врагу обстреливать областной центр", - заявил Федоров.

По словам главы области, враг только вчера выпустил по Запорожью 54 FPV-дрона, из которых долетело до целей 8.

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Автор: 

Запорожье (2925) Запорожская область (4418) Шахед (2239) Запорожский район (588)
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Топ комментарии
+13
В нас жодного крупносерійного дрона з подібними характеристиками так і не створили
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06.06.2026 00:34 Ответить
+12
а де фламінги, гнида фьйодоров ?

чи ви ******** зельоні тільки двушки на маскву розкидувати можете ? (риторичне)
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06.06.2026 00:44 Ответить
+11
Ну треба ж розуміти, хто несе цю пургу - потужний представник ЗЕлених імбецилів.
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06.06.2026 00:57 Ответить
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А ми що заносимо крім двушок на лютих? Можна теж там міни , фпв розташувати щоб вони мінували москву?
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06.06.2026 00:33 Ответить
Треба уважніше новини читати.
"Наші військові нищать логістику ворога на тимчасово окупованій території, на лінії фронту і не дають ворогу просуватись на Запорізькій лінії фронту."
Джерело: https://censor.net/ua/n4006985
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06.06.2026 01:51 Ответить
В нас жодного крупносерійного дрона з подібними характеристиками так і не створили
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06.06.2026 00:34 Ответить
Хаотично розкидав FPV-дрони?
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06.06.2026 00:34 Ответить
Ну треба ж розуміти, хто несе цю пургу - потужний представник ЗЕлених імбецилів.
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06.06.2026 00:57 Ответить
І розраховано на лохторат потужного
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06.06.2026 01:06 Ответить
Та хз.
Просто треба цьому місцевому владоімітатору щось ******* - ось воно і *******.
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06.06.2026 01:11 Ответить
Копіюють орків. В тих теж хлопки та уламки.
Щоб не дуже лохторат переймався.
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06.06.2026 07:37 Ответить
а де фламінги, гнида фьйодоров ?

чи ви ******** зельоні тільки двушки на маскву розкидувати можете ? (риторичне)
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06.06.2026 00:44 Ответить
Тільки бусифікованих здатних розкидувати по окопах під ворожими дронами, недолугі!
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06.06.2026 01:06 Ответить
Це не той Федоров😉
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06.06.2026 07:29 Ответить
однопрізвищці?

а там є хоч один нормальний фьйодоров?
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06.06.2026 08:38 Ответить
Zельона ОВА ..а там хоть фьйодоров(чи міністр оборони чи інший холуй), чи ткаченко (дівоче прізвище мамедов) - один хер

всі Zельоні Гниди ....арахамії, жумаділови, штілермани, міндічі .. всі дуже дуже переживають за Україну
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06.06.2026 09:26 Ответить
Головне, щоб окопи смертниками були заповнені.
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06.06.2026 07:15 Ответить
В мене чомусь така чуйка, що всі підри носять прізвище фьйодоров. Один здав мелітополь, другий здасть все лівобережжя
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06.06.2026 09:19 Ответить
Тобто, FPV ми протидіємо, а здоровий шахед ********? Щось не клеїться.
"Якщо потрібно зупинити "Шахед" в ОАЕ чи Європі, ми можемо це зробити", - Зеленський.
А в Україні не можемо.
Але це покищо.
І не точно.
Акакаяразніца.
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06.06.2026 09:34 Ответить
 
 