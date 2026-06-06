Российский "шахед" занес в центр Запорожья FPV-дроны и разбросал их по гражданским объектам, - ОВА

Российский "шахед" запустил в центр Запорожья FPV-дроны и хаотично разбросал их по гражданским объектам.

Об этом рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Шахед разбросал FPV-дроны

"На днях все мы ощутили изменение ситуации с безопасностью на территории Запорожья. Наши военные уничтожают логистику врага на временно оккупированной территории, на линии фронта и не дают врагу продвигаться на Запорожской линии фронта. Именно поэтому враг пытается использовать тактику запугивания гражданского населения и террора в областном центре", - отметил Федоров.

По его словам, за последние месяцы враг усовершенствовал некоторые виды средств поражения.

"Вчера (4 июня, - ред.) он использовал "Шахед", который занес в центр города FPV-дроны и просто хаотично разбросал по гражданским целям", - сказал глава области.

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Противодействие вражеским дронам

Чиновник добавил, что власти регулярно проводят совещания с военными и силовыми структурами. Все заявки военных по противодействию FPV-дронам в городе выполняются на 100%.

"Сегодня было проведено совещание со всеми представителями как военного командования, силовых структур, так и представителями критической инфраструктуры. На сегодняшний день будет проводиться обучение личного состава для противодействия возможным FPV-дронам, которые будут появляться на территории города. Также отдельные объекты критической инфраструктуры будут защищены антидроновыми сетками. Наша задача - не дать врагу обстреливать областной центр", - заявил Федоров.

По словам главы области, враг только вчера выпустил по Запорожью 54 FPV-дрона, из которых долетело до целей 8.

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