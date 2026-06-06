Российский "шахед" занес в центр Запорожья FPV-дроны и разбросал их по гражданским объектам, - ОВА
Российский "шахед" запустил в центр Запорожья FPV-дроны и хаотично разбросал их по гражданским объектам.
Об этом рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Шахед разбросал FPV-дроны
"На днях все мы ощутили изменение ситуации с безопасностью на территории Запорожья. Наши военные уничтожают логистику врага на временно оккупированной территории, на линии фронта и не дают врагу продвигаться на Запорожской линии фронта. Именно поэтому враг пытается использовать тактику запугивания гражданского населения и террора в областном центре", - отметил Федоров.
По его словам, за последние месяцы враг усовершенствовал некоторые виды средств поражения.
"Вчера (4 июня, - ред.) он использовал "Шахед", который занес в центр города FPV-дроны и просто хаотично разбросал по гражданским целям", - сказал глава области.
Противодействие вражеским дронам
Чиновник добавил, что власти регулярно проводят совещания с военными и силовыми структурами. Все заявки военных по противодействию FPV-дронам в городе выполняются на 100%.
"Сегодня было проведено совещание со всеми представителями как военного командования, силовых структур, так и представителями критической инфраструктуры. На сегодняшний день будет проводиться обучение личного состава для противодействия возможным FPV-дронам, которые будут появляться на территории города. Также отдельные объекты критической инфраструктуры будут защищены антидроновыми сетками. Наша задача - не дать врагу обстреливать областной центр", - заявил Федоров.
По словам главы области, враг только вчера выпустил по Запорожью 54 FPV-дрона, из которых долетело до целей 8.
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"Наші військові нищать логістику ворога на тимчасово окупованій території, на лінії фронту і не дають ворогу просуватись на Запорізькій лінії фронту."
Джерело: https://censor.net/ua/n4006985
Просто треба цьому місцевому владоімітатору щось ******* - ось воно і *******.
Щоб не дуже лохторат переймався.
чи ви ******** зельоні тільки двушки на маскву розкидувати можете ? (риторичне)
а там є хоч один нормальний фьйодоров?
всі Zельоні Гниди ....арахамії, жумаділови, штілермани, міндічі .. всі дуже дуже переживають за Україну
"Якщо потрібно зупинити "Шахед" в ОАЕ чи Європі, ми можемо це зробити", - Зеленський.
А в Україні не можемо.
Але це покищо.
І не точно.
Акакаяразніца.