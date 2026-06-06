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Новости Обстрелы Запорожской области
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Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры в Запорожье: есть пострадавшие

запоріжжя

Утром 6 июня 2026 года враг атаковал объект промышленной инфраструктуры в Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

Как отмечается, по предварительным данным, трое пострадавших. Им уже оказывают медицинскую помощь.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет. 

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Запорожье (2929) обстрел (33020) Запорожская область (4418) Запорожский район (588)
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06.06.2026 10:04 Ответить
 
 