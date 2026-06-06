Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры в Запорожье: есть пострадавшие
Утром 6 июня 2026 года враг атаковал объект промышленной инфраструктуры в Запорожье.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
Как отмечается, по предварительным данным, трое пострадавших. Им уже оказывают медицинскую помощь.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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Oleg Zaporogec
показать весь комментарий06.06.2026 10:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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