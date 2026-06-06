Ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі: є постраждалі

Зранку 6 червня 2026 року ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

Як зазначається, попередньо, троє постраждалих. Їм вже надають медичну допомогу.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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