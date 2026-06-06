Ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі: є постраждалі
Зранку 6 червня 2026 року ворог атакував обʼєкт промислової інфраструктури у Запоріжжі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Як зазначається, попередньо, троє постраждалих. Їм вже надають медичну допомогу.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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Oleg Zaporogec
показати весь коментар06.06.2026 10:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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