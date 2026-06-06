Ворог знову вдарив по Запоріжжю: поранено 10-річного хлопчика та його батька. ФОТОрепортаж
Вдень 6 червня 2026 року ворог атакував Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, удар прийшовся у дах супермаркету. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти.
Поранено дитину
За даними ОВА, постраждала 10-річна дитина - поранено руку. Хлопчика госпіталізували.
Також поранення дістав батько дитини. Обом надається необхідна медична допомога.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі: є постраждалі.
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