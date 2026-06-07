Сутки на Запорожье: погиб человек, 25 раненых из-за российских обстрелов. Частично обесточен областной центр. ФОТО

В ночь на воскресенье, 7 июня 2026 года, войска РФ нанесли удары по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Произошло отключение электроэнергии

"Из-за атаки врага один из районов Запорожья частично обесточен. Энергетики уже работают, чтобы восстановить электроснабжение потребителей", — сообщил глава области.

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Обстрелы за сутки

По данным ОВА, один человек погиб, еще 25 ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.



За сутки оккупанты нанесли 967 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области.

Войска РФ нанесли 25 авиаударов по Заречному, Любицкому, Григоровке, Рождественке, Юрковке, Ясной Поляне, Лесному, Трудовому, Зеленой Диброве, Червоной Кринице, Долинке, Воздвижке, Преображенке, Новоселовке, Вильнянке, Никольском, Червоном Яру, Широком, Верхней Терсе, Омельнике.

авиаударов по Заречному, Любицкому, Григоровке, Рождественке, Юрковке, Ясной Поляне, Лесному, Трудовому, Зеленой Диброве, Червоной Кринице, Долинке, Воздвижке, Преображенке, Новоселовке, Вильнянке, Никольском, Червоном Яру, Широком, Верхней Терсе, Омельнике. 690 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Новониколаевку, Беленкое, Новояковлевку, Речное, Розумовку, Новотроицкое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Святопетровку, Еленоконстантиновку, Воздвижевку, Доброполье, Новое Запорожье, Рыбное, Прилуки.

БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Новониколаевку, Беленкое, Новояковлевку, Речное, Розумовку, Новотроицкое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Святопетровку, Еленоконстантиновку, Воздвижевку, Доброполье, Новое Запорожье, Рыбное, Прилуки. Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Чаривному, Гуляйпольскому.

обстрелов из РСЗО по Чаривному, Гуляйпольскому. 247 артиллерийских ударов пришлось на Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Гуляйполе, Заличничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Верхнюю Терсу, Староукраинку, Святопетровку, Еленоконстантиновку, Воздвижевку, Доброполье, Рыбное.

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Последствия

Поступило 165 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.