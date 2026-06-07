Доба на Запоріжжі: загинула людина, 25 поранених через російські обстріли. Частково знеструмлено обласний центр. ФОТО

У ніч проти неділі, 7 червня 2026 року, війська РФ завдали ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є знеструмлення

"Через атаку ворога один із районів Запоріжжя частково знеструмлено. Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів", - інформував очільник області.

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Обстріли за добу

За даними ОВА, одна людина загинула, ще 25 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району.



Упродовж доби окупанти завдали 967 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області.

Війська РФ здійснили 25 авіаударів по Зарічному, Любицькому, Григорівці, Різдвянці, Юрківці, Ясній Поляні, Лісному, Трудовому, Зеленій Діброві, Червоній Криниці, Долинці, Воздвижівці, Преображенці, Новоселівці, Вільнянці, Микільському, Червоному Яру, Широкому, Верхній Терсі, Омельнику.

авіаударів по Зарічному, Любицькому, Григорівці, Різдвянці, Юрківці, Ясній Поляні, Лісному, Трудовому, Зеленій Діброві, Червоній Криниці, Долинці, Воздвижівці, Преображенці, Новоселівці, Вільнянці, Микільському, Червоному Яру, Широкому, Верхній Терсі, Омельнику. 690 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новомиколаївку, Біленьке, Новояковлівку, Річне, Розумівку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне, Прилуки.

БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новомиколаївку, Біленьке, Новояковлівку, Річне, Розумівку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне, Прилуки. Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Чарівному, Гуляйпільському.

обстрілів з РСЗВ по Чарівному, Гуляйпільському. 247 артударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю, Рибному.

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Наслідки

Надійшло 165 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.