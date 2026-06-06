Удар окупантів по Запорізькій області: загинув водій маршрутки, поранено двох жінок у кафе
У Запорізькому районі російські війська атакували кафе та маршрутне таксі. Внаслідок ударів загинув 56-річний чоловік, ще дві жінки дістали поранень і перебувають під наглядом медиків.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Кафе в селі Новотроїцьке
- росіяни атакували кафе в селі Новотроїцьке. Постраждали жінки 70 та 47 років. Нині перебувають під наглядом медиків.
- Через удар заклад частково пошкоджено.
FPV-дроном по маршрутці в Кушугумі
- росіяни вполювали FPV-дроном маршрутне таксі в селищі Кушугум. На жаль, 56-річний водій загинув.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай краще скаже чому на Іванова вже майже рік будинки стоять не ремонтовані після ударів, майже рік вже пройшов. Коштів, мабуть, не вистачає, все відмиває на підземних садочках та школах.