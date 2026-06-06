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Новини Обстріли Запорізької області
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Удар окупантів по Запорізькій області: загинув водій маршрутки, поранено двох жінок у кафе

fpv-дрон атакував Запорізьку область

У Запорізькому районі російські війська атакували кафе та маршрутне таксі. Внаслідок ударів загинув 56-річний чоловік, ще дві жінки дістали поранень і перебувають під наглядом медиків. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Кафе в селі Новотроїцьке

  • росіяни атакували кафе в селі Новотроїцьке. Постраждали жінки 70 та 47 років. Нині перебувають під наглядом медиків.
  • Через удар заклад частково пошкоджено.

Дивіться також: РФ атакувала Запоріжжя дронами: загинули двоє працівників підприємства (оновлено). ФОТОрепортаж

FPV-дроном по маршрутці в Кушугумі

  • росіяни вполювали FPV-дроном маршрутне таксі в селищі Кушугум. На жаль, 56-річний водій загинув.

Читайте: Росіяни атакували Запорізький район КАБами та FPV-дроном: поранено трьох людей

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маршрутки (350) Запорізька область (4944) Новотроїцьке (2) Кушугум (5)
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Ще один статист місцевого масштабу.
Хай краще скаже чому на Іванова вже майже рік будинки стоять не ремонтовані після ударів, майже рік вже пройшов. Коштів, мабуть, не вистачає, все відмиває на підземних садочках та школах.
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06.06.2026 20:32 Відповісти
 
 