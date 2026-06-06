Удар окупантів по Запорізькій області: загинув водій маршрутки, поранено двох жінок у кафе

У Запорізькому районі російські війська атакували кафе та маршрутне таксі. Внаслідок ударів загинув 56-річний чоловік, ще дві жінки дістали поранень і перебувають під наглядом медиків.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Кафе в селі Новотроїцьке

росіяни атакували кафе в селі Новотроїцьке. Постраждали жінки 70 та 47 років. Нині перебувають під наглядом медиків.

Через удар заклад частково пошкоджено.

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FPV-дроном по маршрутці в Кушугумі

росіяни вполювали FPV-дроном маршрутне таксі в селищі Кушугум. На жаль, 56-річний водій загинув.

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