Удар оккупантов по Запорожской области: погиб водитель маршрутки, ранены две женщины в кафе

В Запорожском районе российские войска обстреляли кафе и маршрутное такси. Вследствие ударов погиб 56-летний мужчина, ещё две женщины получили ранения и находятся под наблюдением врачей.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Кафе в селе Новотроицкое

Россияне атаковали кафе в селе Новотроицкое. Пострадали женщины 70 и 47 лет. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Вследствие удара заведение частично повреждено.

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FPV-дроном по маршрутке в Кушугуме

Россияне обстреляли FPV-дроном маршрутное такси в поселке Кушугум. К сожалению, 56-летний водитель погиб.

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