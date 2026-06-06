Удар оккупантов по Запорожской области: погиб водитель маршрутки, ранены две женщины в кафе
В Запорожском районе российские войска обстреляли кафе и маршрутное такси. Вследствие ударов погиб 56-летний мужчина, ещё две женщины получили ранения и находятся под наблюдением врачей.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Кафе в селе Новотроицкое
- Россияне атаковали кафе в селе Новотроицкое. Пострадали женщины 70 и 47 лет. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
- Вследствие удара заведение частично повреждено.
FPV-дроном по маршрутке в Кушугуме
- Россияне обстреляли FPV-дроном маршрутное такси в поселке Кушугум. К сожалению, 56-летний водитель погиб.
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Хай краще скаже чому на Іванова вже майже рік будинки стоять не ремонтовані після ударів, майже рік вже пройшов. Коштів, мабуть, не вистачає, все відмиває на підземних садочках та школах.