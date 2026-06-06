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Новости Обстрелы Запорожской области
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Удар оккупантов по Запорожской области: погиб водитель маршрутки, ранены две женщины в кафе

FPV-дрон атаковал Запорожскую область

В Запорожском районе российские войска обстреляли кафе и маршрутное такси. Вследствие ударов погиб 56-летний мужчина, ещё две женщины получили ранения и находятся под наблюдением врачей. 

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Кафе в селе Новотроицкое

  • Россияне атаковали кафе в селе Новотроицкое. Пострадали женщины 70 и 47 лет. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
  • Вследствие удара заведение частично повреждено.

Смотрите также: РФ атаковала Запорожье дронами: погибли двое работников предприятия (обновлено). ФОТОрепортаж

FPV-дроном по маршрутке в Кушугуме

  • Россияне обстреляли FPV-дроном маршрутное такси в поселке Кушугум. К сожалению, 56-летний водитель погиб.

Читайте: Россияне атаковали Запорожский район КАБами и FPV-дроном: ранены три человека

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маршрутки (540) Запорожская область (4424) Новотроицкое (2) Кушугум (4)
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Ще один статист місцевого масштабу.
Хай краще скаже чому на Іванова вже майже рік будинки стоять не ремонтовані після ударів, майже рік вже пройшов. Коштів, мабуть, не вистачає, все відмиває на підземних садочках та школах.
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06.06.2026 20:32 Ответить
 
 