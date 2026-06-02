Росіяни атакували Запорізький район КАБами та FPV-дроном: поранено трьох людей
Троє мирних жителів дістали поранення внаслідок російських атак на Запорізький район.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
- Російські керовані авіабомби зруйнували приватні будинки у Новомиколаївці. Поранень дістав 76-річний чоловік.
- Ворожий fpv-дрон ударив по автівці у Кушугумі. Поранені 72-річний чоловік та 49-річна жінка. Усім постраждалим надана необхідна медична допомога.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
КАБМІНДІЧІ, мабуть, глибо так занепокоєні….