Рашисти вдарили по Запоріжжю та Балабиному: троє загиблих, є поранені (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 7 червня 2026 року війська РФ атакували росіяни атакували селище Балабине Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

Попередньо, загинули двоє людей.

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Удари по Запоріжжю

Також повідомляється, що росіяни продовжують дроновий терор Запоріжжя.

Ворожий безпілотник пошкодив об'єкт інфраструктури. Попередньо, є постраждалі.

Більше інформації щодо ворожих атак на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

За оновленими даними, вже троє загиблих та постраждала жінка через ворожу атаку по селищу Балабине.



Пошкоджені приватні будинки.





Як пізніше повідомив Федоров, росіяни атакували Балабине КАБами.



Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень.



На зараз за допомогою до лікарів звернулися троє поранених.















