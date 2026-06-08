Атаки РФ на Запоріжжя та район: 38 постраждалих досі у лікарні. 6 людей у важкому стані

38 людей, які постраждали внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район, продовжують лікування у лікарнях.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Стан поранених

За його словами, шестеро пацієнтів перебувають у тяжкому стані. Ще 32 - у стані середньої тяжкості. Серед них двоє дітей - 10-річний хлопчик та 17-річний юнак.

У лікарнях залишаються люди, поранені під час атак на Запоріжжя 5 травня, 15 травня, 6 та 7 червня, а також внаслідок удару по Балабиному.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: РФ здійснила 949 ударів, 5 загиблих і 14 поранених

Удар по Балабиному

"Найважчі наслідки останньої атаки - у Балабиному. Загинули двоє людей віком 52 та 58 років. Шестеро людей отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти вдарили по Запоріжжю та Балабиному: троє загиблих, є поранені (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж