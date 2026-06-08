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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Атака шахедів

Ввечері 8 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:36 - Повідомляється про рух ворожих БпЛА: 

  • Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Солоного та Шахтарського.
  • Сумщина: БпЛА повз Хотінь південно-західним курсом.
  • Донеччина: БпЛА на південному заході від Святогірська.

О 20:07 - Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Затока).

Оновлена інформація

О 20:56 - БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний/південно-західний, а також БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

О 21:11 - Повітряні сили повідомляють: 

  • БпЛА повз Васильківку на Дніпропетровщину, курс північний.
  • Групи БпЛА на півночі та заході Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА на Чернігівщині, курсом на Мену.
  • БпЛА в Миколаївському районі, курс північний.

О 21:16 - БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину (Вишгородський район).

Оновлена інформація

О 21:42 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Оновлена інформація

О 22:02 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Дніпропетровщини.

Оновлена інформація

О 22:10 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників: 

  • Запорізька область: БпЛА на південному заході області, курс - північно-західний,
  • Сумщина: реактивний БпЛА повз Тростянець північно-західним курсом;
  • Чернігівщина: БпЛА на півночі області вздовж кордону з Білоруссю західним курсом.

О 22:11 - КАБи на північ Сумщини та Донеччину.

О 22:16 - КАБи на північ Харківщини.

О 22:18 - Реактивний БпЛА в напрямку Сум з південного заходу.

О 22:21 - БпЛА в напрямку Кропивницького з південного сходу.

Раніше повідомлялося, що російські ФАБ-250 8 червня вдарили по Слов’янську: 9 людей поранено.

Також читайте: На Херсонщині через обстріли поранено 6 людей, серед них дитина

Автор: 

безпілотник БпЛА (5944) обстріл (34391) атака (1617) Шахед (2254)
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При тому,сотні кращих військових спеціалістів по антидроновому захисту відправили поза межі країни в теплі краї.
Такі речі можна лише спеціально робити,на шкоду безпеці власній країні.
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08.06.2026 22:23 Відповісти
 
 