Росія атакує Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 8 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:36 - Повідомляється про рух ворожих БпЛА:
- Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Солоного та Шахтарського.
- Сумщина: БпЛА повз Хотінь південно-західним курсом.
- Донеччина: БпЛА на південному заході від Святогірська.
О 20:07 - Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Затока).
Оновлена інформація
О 20:56 - БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний/південно-західний, а також БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
О 21:11 - Повітряні сили повідомляють:
- БпЛА повз Васильківку на Дніпропетровщину, курс північний.
- Групи БпЛА на півночі та заході Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
- БпЛА на Чернігівщині, курсом на Мену.
- БпЛА в Миколаївському районі, курс північний.
О 21:16 - БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину (Вишгородський район).
Оновлена інформація
О 21:42 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Оновлена інформація
О 22:02 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Дніпропетровщини.
Оновлена інформація
О 22:10 - Повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників:
- Запорізька область: БпЛА на південному заході області, курс - північно-західний,
- Сумщина: реактивний БпЛА повз Тростянець північно-західним курсом;
- Чернігівщина: БпЛА на півночі області вздовж кордону з Білоруссю західним курсом.
О 22:11 - КАБи на північ Сумщини та Донеччину.
О 22:16 - КАБи на північ Харківщини.
О 22:18 - Реактивний БпЛА в напрямку Сум з південного заходу.
О 22:21 - БпЛА в напрямку Кропивницького з південного сходу.
Раніше повідомлялося, що російські ФАБ-250 8 червня вдарили по Слов’янську: 9 людей поранено.
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