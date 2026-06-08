Російські ФАБ-250 вдарили по Слов’янську: 9 людей поранено

Кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Слов’янську Донецької області зросла до дев’яти осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури в Телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по житловій забудові

8 червня 2026 року російські війська завдали удару по Слов’янську трьома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Під обстріл потрапила житлова забудова міста.

За офіційними даними, поранення отримали шестеро жінок віком від 48 до 75 років, двоє чоловіків віком 59 і 68 років, а також 17-річна дівчина.

"8 червня 2026 року окупаційні війська атакували Слов’янськ трьома ФАБ-250 з УМПК. Під ворожим вогнем опинилась житлова забудова", — зазначили у прокуратурі.

Читайте: Бійці батальйону "Апачі" знищили дві гармати Д-30 разом з окупантами поряд на Слов’янському напрямку. ВIДЕО

Наслідки атаки та розслідування

У постраждалих зафіксовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми зі струсом мозку, уламкові поранення, закритий перелом, множинні рвані й різані рани, а також контузії. Усім надано кваліфіковану медичну допомогу.

В епіцентрі вибухів повністю зруйновано приватний будинок. Ще 14 приватних і багатоквартирних будинків, а також автотранспорт зазнали пошкоджень.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про щонайменше 7 поранених внаслідок удару по Слов’янську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Птахи на Донеччині почали вити гнізда з оптоволоконних кабелів від FPV-дронів. ФОТОрепортаж