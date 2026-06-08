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Новини Обстріл Слов’янська
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Російські ФАБ-250 вдарили по Слов’янську: 9 людей поранено

Слов’янськ після обстрілу

Кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Слов’янську Донецької області зросла до дев’яти осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури в Телеграмі.

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Удар по житловій забудові

8 червня 2026 року російські війська завдали удару по Слов’янську трьома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Під обстріл потрапила житлова забудова міста.

За офіційними даними, поранення отримали шестеро жінок віком від 48 до 75 років, двоє чоловіків віком 59 і 68 років, а також 17-річна дівчина.

"8 червня 2026 року окупаційні війська атакували Слов’янськ трьома ФАБ-250 з УМПК. Під ворожим вогнем опинилась житлова забудова", — зазначили у прокуратурі.

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Наслідки атаки та розслідування

У постраждалих зафіксовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми зі струсом мозку, уламкові поранення, закритий перелом, множинні рвані й різані рани, а також контузії. Усім надано кваліфіковану медичну допомогу.

В епіцентрі вибухів повністю зруйновано приватний будинок. Ще 14 приватних і багатоквартирних будинків, а також автотранспорт зазнали пошкоджень.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України.

  • Раніше повідомлялося про щонайменше 7 поранених внаслідок удару по Слов’янську.

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Автор: 

обстріл (34391) атака (1617) Донецька область (11295) ФАБ (50) Краматорський район (1264) Слов’янськ (828)
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А по якому російському місту вдарили українські КАБи?

Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила ******** війни», - повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
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08.06.2026 18:19 Відповісти
Штепа із шуфричем і єфремовим та ригоАНАЛИ у КМУ і ВРУ, ГПУ мабуть, разом з верещучкою - шмигалем і зеленським, десь глибоко зхвильовані, знаючи, що їх чекає від Українців!!??
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08.06.2026 18:25 Відповісти
Якась маячня.
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08.06.2026 18:53 Відповісти
Убога та нікчемна, остання смердюча части кривавої совдепії, здихає на території московитів!! Варлаам Шаламов, це пророче передбачив у своїх «Колимських расказах»!!
ПО РОМАНУ ВАРЛААМА ШАЛАМОВА ОСНОВАН НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ В ЛАГЕРЯХ ГУЛАГА!
https://www.youtube.com/watch?v=8y3W7YdGAVU
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08.06.2026 19:10 Відповісти
 
 