Російські ФАБ-250 вдарили по Слов’янську: 9 людей поранено
Кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Слов’янську Донецької області зросла до дев’яти осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури в Телеграмі.
Удар по житловій забудові
8 червня 2026 року російські війська завдали удару по Слов’янську трьома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Під обстріл потрапила житлова забудова міста.
За офіційними даними, поранення отримали шестеро жінок віком від 48 до 75 років, двоє чоловіків віком 59 і 68 років, а також 17-річна дівчина.
"8 червня 2026 року окупаційні війська атакували Слов’янськ трьома ФАБ-250 з УМПК. Під ворожим вогнем опинилась житлова забудова", — зазначили у прокуратурі.
Наслідки атаки та розслідування
У постраждалих зафіксовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми зі струсом мозку, уламкові поранення, закритий перелом, множинні рвані й різані рани, а також контузії. Усім надано кваліфіковану медичну допомогу.
В епіцентрі вибухів повністю зруйновано приватний будинок. Ще 14 приватних і багатоквартирних будинків, а також автотранспорт зазнали пошкоджень.
За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України.
- Раніше повідомлялося про щонайменше 7 поранених внаслідок удару по Слов’янську.
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