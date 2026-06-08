Ворог ударив авіабомбами по Слов’янську: щонайменше 7 поранених. ФОТОрепортаж
Вдень 8 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по Слов'янську Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені
За даними ОВА, щонайменше 7 людей поранені внаслідок атаки по Слов'янську.
Серед поранених - 17-річна дівчина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Деталі
Також зазначається, що сьогодні опівдні росіяни скинули на місто 3 авіабомби.
Пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки і приватні будинки.
Остаточні наслідки цього удару встановлюються.
Наслідки
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Панас Стець #551129
показати весь коментар08.06.2026 14:34 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.06.2026 15:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
excelUA
показати весь коментар08.06.2026 15:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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