Ворог ударив авіабомбами по Слов’янську: щонайменше 7 поранених. ФОТОрепортаж

Вдень 8 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по Слов'янську Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранені

За даними ОВА, щонайменше 7 людей поранені внаслідок атаки по Слов'янську.

Серед поранених - 17-річна дівчина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

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Деталі

Також зазначається, що сьогодні опівдні росіяни скинули на місто 3 авіабомби.

Пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Остаточні наслідки цього удару встановлюються.

Наслідки







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