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Новини Фото Обстріл Слов’янська
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Ворог ударив авіабомбами по Слов’янську: щонайменше 7 поранених. ФОТОрепортаж

Вдень 8 червня 2026 року війська РФ завдали ударів по Слов'янську Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранені

За даними ОВА, щонайменше 7 людей поранені внаслідок атаки по Слов'янську.

Серед поранених - 17-річна дівчина. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: 6 загиблих і 19 поранених через обстріли РФ. ФОТОрепортаж

Деталі

Також зазначається, що сьогодні опівдні росіяни скинули на місто 3 авіабомби.

Пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Остаточні наслідки цього удару встановлюються.

Наслідки 

Слов'янськ після обстрілу
Слов'янськ після обстрілу
Слов'янськ після обстрілу

Також читайте: Унаслідок удару дрона пошкоджено відділення "Нової пошти" у Слов’янську. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34391) Донецька область (11295) КАБ (549) Краматорський район (1261) Слов’янськ (828)
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Кацапи - скажені звірі! кацапи - фашисти! кацапи - терористи!
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08.06.2026 14:34 Відповісти
Де млять ПВО або далекобійні ракети до літаків щоб збивати бомбардувальники? Вже з пів року не було збито жодого рашистського бомбардувальника. Обіцяють Гріпени в наступному році. Краще б дали на пробу хоча б один але зараз. Бо рашисти до кінця року КАБами випалять всі наші прифронтові міста
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08.06.2026 15:06 Відповісти
300 метрів від мене
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08.06.2026 15:11 Відповісти
 
 