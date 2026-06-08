Враг нанес авиаудары по Славянску: как минимум 7 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем 8 июня 2026 года войска РФ нанесли удары по Славянску в Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Есть раненые
По данным ОГА, в результате атаки на Славянск ранены по меньшей мере 7 человек.
Среди раненых - 17-летняя девушка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Детали
Также отмечается, что сегодня в полдень россияне сбросили на город 3 авиабомбы.
Повреждены административное здание, медицинское учреждение, многочисленные многоэтажки и частные дома.
Окончательные последствия этого удара устанавливаются.
Последствия
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Панас Стець #551129
показать весь комментарий08.06.2026 14:34 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий08.06.2026 15:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
excelUA
показать весь комментарий08.06.2026 15:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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