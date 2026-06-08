Враг нанес авиаудары по Славянску: как минимум 7 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 8 июня 2026 года войска РФ нанесли удары по Славянску в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

По данным ОГА, в результате атаки на Славянск ранены по меньшей мере 7 человек.

Среди раненых - 17-летняя девушка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Детали

Также отмечается, что сегодня в полдень россияне сбросили на город 3 авиабомбы.

Повреждены административное здание, медицинское учреждение, многочисленные многоэтажки и частные дома.

Окончательные последствия этого удара устанавливаются.

Последствия







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