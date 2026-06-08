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Новости Фото Обстрел Славянска
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Враг нанес авиаудары по Славянску: как минимум 7 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 8 июня 2026 года войска РФ нанесли удары по Славянску в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть раненые

По данным ОГА, в результате атаки на Славянск ранены по меньшей мере 7 человек.

Среди раненых - 17-летняя девушка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: 6 погибших и 19 раненых в результате обстрелов РФ. ФОТОрепортаж

Детали

Также отмечается, что сегодня в полдень россияне сбросили на город 3 авиабомбы.

Повреждены административное здание, медицинское учреждение, многочисленные многоэтажки и частные дома.

Окончательные последствия этого удара устанавливаются.

Последствия 

Слов'янськ після обстрілу
Слов'янськ після обстрілу
Слов'янськ після обстрілу

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Автор: 

обстрел (33040) Донецкая область (12419) КАБ (545) Краматорский район (1247) Славянск (2724)
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08.06.2026 14:34 Ответить
Де млять ПВО або далекобійні ракети до літаків щоб збивати бомбардувальники? Вже з пів року не було збито жодого рашистського бомбардувальника. Обіцяють Гріпени в наступному році. Краще б дали на пробу хоча б один але зараз. Бо рашисти до кінця року КАБами випалять всі наші прифронтові міста
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08.06.2026 15:06 Ответить
300 метрів від мене
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08.06.2026 15:11 Ответить
 
 