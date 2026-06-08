Птахи на Донеччині почали вити гнізда з оптоволоконних кабелів від FPV-дронів. ФОТОрепортаж

У зоні бойових дій зафіксували унікальне явище: птахи почали використовувати залишки оптоволоконних кабелів від безпілотників як будівельний матеріал для своїх гнізд.

На цю незвичну знахідку звернула увагу виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб, яка оприлюднила відповідні світлини у соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Знахідка після вибуху авіабомби

Незвичайне гніздо виявили після чергового обстрілу на сході України. За словами Олени Трегуб, події розгорталися на Донеччині, де після вибуху російської керованої авіабомби було сильно пошкоджено дерево.

Зі зламаних гілок на землю випало пташине гніздо, яке здивувало дослідників своєю структурою: воно було майже повністю сплетене з оптоволоконного кабелю, що масово залишається на полі бою після використання новітніх FPV-дронів. Замість традиційних гілочок, моху та трави птахи адаптували під свої потреби штучний матеріал, який забезпечує керування безпілотниками в умовах дії РЕБ.





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