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Новини Фото Російський дрон на оптоволокні
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Птахи на Донеччині почали вити гнізда з оптоволоконних кабелів від FPV-дронів. ФОТОрепортаж

У зоні бойових дій зафіксували унікальне явище: птахи почали використовувати залишки оптоволоконних кабелів від безпілотників як будівельний матеріал для своїх гнізд.

На цю незвичну знахідку звернула увагу виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб, яка оприлюднила відповідні світлини у соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Знахідка після вибуху авіабомби

Незвичайне гніздо виявили після чергового обстрілу на сході України. За словами Олени Трегуб, події розгорталися на Донеччині, де після вибуху російської керованої авіабомби було сильно пошкоджено дерево.

Зі зламаних гілок на землю випало пташине гніздо, яке здивувало дослідників своєю структурою: воно було майже повністю сплетене з оптоволоконного кабелю, що масово залишається на полі бою після використання новітніх FPV-дронів. Замість традиційних гілочок, моху та трави птахи адаптували під свої потреби штучний матеріал, який забезпечує керування безпілотниками в умовах дії РЕБ.

гнізда
гнізда

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Автор: 

птахи (119) Україна (7377) Донецька область (11295) дрони (8372) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+5
Навіть птахи пристосовуються до війни...
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08.06.2026 17:13 Відповісти
+5
Ви молодий ще.Це Дроздов.Ведучий совєцької програми" В мірє животних".Єдина програма,яку можна було дивитись при совєтах.
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08.06.2026 17:37 Відповісти
+3
Ну що тут дивуватись... Це українські птахи
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08.06.2026 17:13 Відповісти
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Природа "самоочищується"... Хоч і таким "оригінальним" способом...
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08.06.2026 17:11 Відповісти
Ну що тут дивуватись... Це українські птахи
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08.06.2026 17:13 Відповісти
Навіть птахи пристосовуються до війни...
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08.06.2026 17:13 Відповісти
Знайомий, любитель підводного плавання, був на островах Індонезії. Так казав, що возили їх попірнать у тих місцях, де була якась морська битва, у часи ІІ Світової. Показував фото. Там кораблі затонулі, суцільно обліплені коралами, водоростями, молюсками, актиніями, та іншою морською живністю. Деякі кораблі лише загальними обрисами нагадували колишнє людське творіння...
Природа "бере своє"...
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08.06.2026 17:57 Відповісти
чекаємо на круків на мікрочіпах з гігабайтною пам'ятю.
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08.06.2026 17:14 Відповісти
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08.06.2026 17:19 Відповісти
шо за мавпа ?
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08.06.2026 17:25 Відповісти
Ви молодий ще.Це Дроздов.Ведучий совєцької програми" В мірє животних".Єдина програма,яку можна було дивитись при совєтах.
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08.06.2026 17:37 Відповісти
+ Сенкевич - «Клуб кинопутешествий»
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08.06.2026 19:12 Відповісти
Птахи Мадяра ?
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08.06.2026 17:21 Відповісти
Это они ещё гигабитный интернет не начали раздавать.
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08.06.2026 17:40 Відповісти
Але оптолокно в гнізда вже провели
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08.06.2026 17:46 Відповісти
 
 