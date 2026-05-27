Лелека різко зманеврував та шугонув униз, щоб уникнути атаки російського БПЛА. ВIДЕО
Російські окупанти продовжують демонструвати свою дикість, обираючи об'єктами для своїх атак не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й українську дику природу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися кадри з камери російського дрона-камікадзе, оператор якого розважався переслідуванням живого птаха.
На оприлюдненому відеозаписі зафіксовано, як російський FPV-дрон навіщось намагається наздогнати лелеку, який спокійно летів у небі.
Тікаючи від небезпечного безпілотника, птах різко зманеврував, крутнувшись навколо повздовжньої осі та шугонув униз, залишивши російського оператора ні з чим.
Кацапа, як були нелюдями так і будуть довічно, тварюки....
Это видео - как символ Добра и Зла
Зло получило ДУЛЮ
А Добро полетело к жене и детям....