В російському Бєлгороді почали труїти голубів через страх бути атакованими "біологічною зброєю". ВIДЕО

У російському Бєлгороді вирішили по-своєму боротись зі світовою змовою.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Схибнуті від пропагандистського угару росіяни потруїли голубів, боючись бути атакованими біологічною зброєю. У Бєлгороді юродиве стадо, одурманене роспропагандою, вирішило по-своєму боротися зі світовою змовою проти параші - потруїли у дворі голубів", - йдеться в дописі.

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