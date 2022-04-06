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В російському Бєлгороді почали труїти голубів через страх бути атакованими "біологічною зброєю". ВIДЕО

У російському Бєлгороді вирішили по-своєму боротись зі світовою змовою.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Схибнуті від пропагандистського угару росіяни потруїли голубів, боючись бути атакованими біологічною зброєю. У Бєлгороді юродиве стадо, одурманене роспропагандою, вирішило по-своєму боротися зі світовою змовою проти параші - потруїли у дворі голубів", - йдеться в дописі.

Також читайте: У Бєлгородській області Росії почали рити окопи. Місцева влада каже, що "краще зайвий раз перестрахуватися"

Автор: 

отруєння (945) птахи (119) росія (65146) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+29
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06.04.2022 01:49
+27
Нехай собі ще х*ї повідрізають, щоб їх трипером або сифілісом не заразили.
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06.04.2022 01:58
+21
Потруїли б самі себе - і ніяка біологічна зброя їм була б не страшна.
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06.04.2022 01:48
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Дивимся:
https://www.youtube.com/watch?v=3ZFctomB7Io https://www.youtube.com/watch?v=3ZFctomB7Io
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06.04.2022 01:48 Відповісти
Та іще: https://youtu.be/tNgBUEYZoY8?t=80 https://youtu.be/tNgBUEYZoY8?t=80

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06.04.2022 01:56 Відповісти
Потруїли б самі себе - і ніяка біологічна зброя їм була б не страшна.
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06.04.2022 01:48 Відповісти
хроніки війни 41-день
https://www.youtube.com/watch?v=V-pG8m-nDxY
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06.04.2022 01:48 Відповісти
Вони ще не зрозуміли, ща найсмертельніша біологічна зброя - то росіянський сусід чи родич.
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06.04.2022 01:49 Відповісти
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06.04.2022 01:49 Відповісти
не здивуюсь, якщо в Бєлгороді будуть у бджіл виривати жала..«Голодні бджоли діяли особливо агресивно, трьом загарбникам їхній напад коштував життя. Інші 25 також надовго запам'ятають, що Україні захищатись від ворога допомагає сама природа»,
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06.04.2022 01:51 Відповісти
Щет трохи, і будуть вони цих голубів жрать

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06.04.2022 01:52 Відповісти
Картина називається: "Пралєтарскій хамон"
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06.04.2022 11:35 Відповісти
Картина називається: "Лавров всё."
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06.04.2022 13:48 Відповісти
Надеюсь скоро орки сами начнут строить стену
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06.04.2022 01:53 Відповісти
Ров уже копают
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06.04.2022 02:07 Відповісти
Я слышал, что роют окопы в Шебекинском районе.
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06.04.2022 11:54 Відповісти
Китайську ...
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06.04.2022 16:35 Відповісти
Я геращенка серйозно не сприймаю, цей клоун робив селфі на фоні трупів у Бучі.
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06.04.2022 01:55 Відповісти
Это не было селфи,он стримил
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06.04.2022 02:43 Відповісти
История одного самоуверенного путинского гармониста

https://twitter.com/i/status/1511036343765274624 https://twitter.com/i/status/1511036343765274624

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06.04.2022 01:58 Відповісти
Нехай собі ще х*ї повідрізають, щоб їх трипером або сифілісом не заразили.
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06.04.2022 01:58 Відповісти
Навіть Кім Чен Ін зараз сміється
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06.04.2022 02:06 Відповісти
Нет, людей из этих гуманоидов точно не получится...
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06.04.2022 02:08 Відповісти
Это не гуманоиды - это приматы в тупиковой ветви цивилизации.
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06.04.2022 02:09 Відповісти
Епічні долбо... Хотів написати - дятли, але схоже, що дятли будуть наступні після голубів. Тому напишу долбо*оби.
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06.04.2022 02:09 Відповісти
А если зуд - без дела не страдайте
у вас еще достаточно делов
давите мух, рождаемость снижайте
уничтожайте ваших воробьев.
В. Высоцкий.
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06.04.2022 03:00 Відповісти
Прямо как в конце 50-х 20 века при Мао Цзэдуне в Китае начали уничтожать воробьёв,крыс,мух,комаров!В феврале 1958 года лидер коммунистов и китайский правитель Мао Цзэдун утвердил указ об истреблении мелких вредителей: комаров, мух, крыс и воробьев! Китайские руководители считали, что уничтожение животных-вредителей приведет к расцвету сельского хозяйства в стране! Через год в стране действительно выдался хороший урожай. В стране царило воодушевление от хорошо сделанного Благого Дела! Но ещё через год поля страны наводнили гусеницы и прочие насекомые-вредители, которые в буквальном смысле сожрали весь урожай, а затем принялись за уничтожение лесов.
В стране начались страшный голод и паника. От голода погибло около 30 миллионов человек.
В итоге пришлось завозить воробьев из СССР и Канады!
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06.04.2022 05:20 Відповісти
Синички і снігурі уже були. Тоді, правда, вони їх не вбивали: нас звинувачували.

Тепер ці потвори добралися до голубів.
Коли ж вас нарешті дістане кара з Неба за все, що робите !
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06.04.2022 05:33 Відповісти
Країна-Їбанаріум.
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06.04.2022 06:45 Відповісти
Кончені прямоходячі потвори з телевізором замість голови...
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06.04.2022 06:46 Відповісти
Жаль, мы так долго работали с ними,
Кто предатель?
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06.04.2022 07:04 Відповісти
"******** нет покоя"
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06.04.2022 07:15 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Я думал что только по телевизору буду видеть "деревню дураков". Ан нет. Это просто без комментариев 😂😂😂
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06.04.2022 07:44 Відповісти
Головне щоб це не була підготовка до застосування біологічної зброї у відповідь на дії "українських нацистів"
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06.04.2022 07:53 Відповісти
Страх це добре! нехай не буде погані спокою ні на цьому ні натому світі!
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06.04.2022 08:18 Відповісти
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07.04.2022 07:21 Відповісти
Хмм, а чё ток голубей?
Мы и солдат всех шо тут у нас были - кого облучили, кого генно-модифицированым COVID заразили...
Фпирёд...
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06.04.2022 09:00 Відповісти
забитый тупой народ.лучше бы ***** траванули.
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06.04.2022 09:00 Відповісти
Скоро живность на москальщине будет боятся чихнуть и пернуть. Воистину это народ дебилов, я представляю как тяжело тем некоторым адекватным и нормальным людям среди россиян, жить среди этого стада и понимать что ты сам москаль.
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06.04.2022 09:01 Відповісти
Напрасно, отец расказывал как в его голодное совковое послевоенное время они ловили и ЖРАЛИ ГОЛУБЕЙ (с голодухи), кацапы упорно врутся в сталинское прошлое, скоро жрать будет нечего и вспомнят потом о собственой дурости. Хотя нет ОНИ НИЧЕГО НЕ ПОМНЯТ, потомучто ДЕБИЛЬНАЯ НАЦИЯ, иначе бы не повторяли бы ошибок прошлого!
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06.04.2022 09:02 Відповісти
"Это наш путь... В стороне от всего человечества..."

- Не хотим хорошо жить! Никто не заставит нас хорошо жить! Не подсовывайте нам собственность! Хотим жить без имущества и работать без зарплаты! Пусть за всю жизнь мы накопили шестнадцать рублей и детям ничего не завещаем, кроме рецептов, мы отстаиваем свой гибельный путь и рвем каждого, кто хочет вытащить нас из капкана!

- Не трожь! - И лижем стальные прутья. - Не подходи, не лечи! Оставь как было! Нам нравится как было, когда ничего не было, ибо что-то было. Нас куда-то вели. Мы помним. Мы были в форме. Мы входили в другие страны. Нас боялись. Мы помним. Нас кто-то кормил. Не досыта, но как раз, чтоб мы входили в другие страны. Мы помним. Нас кто-то одевал. Зябко, но как раз, чтоб нас боялись. Наши бабы в желтых жилетах таскали опоки, мы у мартена в черных очках… Помним и никому не дадим забыть.

Умных, образованных, очкастых - вон из страны, со смаком, одного за другим. Пока все не станут одинаковыми взъерошенными, подозрительными. При виде врача - оскал желтых зубов: «Не трожь!»

Подыхаем в тряпье на нарах: «Не трожь!» - и последний пар изо рта.

Копаемся в помоях, проклиная друг друга: «Как лечат, суки! Как строят, гады! Как кормят, падлы!»

Один толчок земли - и нету наших городов.

А не трожь!

Наш способ!

Всего жалко, кроме жизни. Наш способ!

Посреди забора схватил инфаркт. Не докрасил. Наш способ!

Лопата дороже! Держи зубами провода!

Все дороже жизни.

И приучили себя. Умираем, но не отдаем. Ни цепь, ни миску, ни государственную собачью будку!

Это наш путь! И мы на нем лежим, рыча и завывая, в стороне от всего человечества.

Михаил Жванецкий
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06.04.2022 15:19 Відповісти
Ну це вже було в Кітаю. З горобцями воювали, і знаємо чим це закінчилось)))
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06.04.2022 09:02 Відповісти
Идиоты, а шо они жрать будут ,когда голод начнётся, как в блокадном Ленинграде, а сейчас ,всю русню ,заблокировали , плюс они житницу ********** ,
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06.04.2022 09:17 Відповісти
Якось смайли недоречно до сенса тексту
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06.04.2022 10:24 Відповісти
Перенимайте опыт китайцев по истреблению воробьев
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06.04.2022 09:39 Відповісти
ублюдки,биомусор!!!!
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06.04.2022 09:48 Відповісти
Китайцы уже травили птиц в середине прошлого века. Это привело к 3млн жертв от голода. Пожелаем им того же.
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06.04.2022 10:49 Відповісти
КамарЫ, камары ***** наше все))))))) Нужно распустить "утку" , что Украина приняла на вооружение БАЕВЫХ КАМАРОВ))))))))))))) При укусе заражают ДЕБИЛИЗМОМ))))))Пусть из Панцирей и Торов сбивают))))) ДБЛБЛД
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06.04.2022 10:52 Відповісти
Этому племени нужно шепнуть, что среди них уже есть зараженные жутким биологическим оружием и потом наблюдать, как они будут самоуничтожаться. 💀
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06.04.2022 11:15 Відповісти
Голуб - то взагалі провокація чистої води, якщо розібратися. Він символ так званого "миру"(слова, забороненого в рф, якщо не в контексті "русске миру"). Отже нічого дивного, що знищують. А ще МКС "Мир" хочуть збити доречі.
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06.04.2022 11:40 Відповісти
Бандеро-комахи будть в літку))) мокші як були туповаті такими і залишилися.
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06.04.2022 12:26 Відповісти
"просим разобраться" - как же завоняло совком. Только толпой они что-то значат, а по отдельности он не может сказать "я подал в суд" потому что один орк там ничего не значащее животное. Собираются в стада чтобы добиваться защиты от закона, а просто человек там мусор.
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07.04.2022 00:33 Відповісти
Оруэлл отдыхает)))
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07.04.2022 07:12 Відповісти
 
 