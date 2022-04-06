В российском Белгороде начали травить голубей из-за страха быть атакованными "биологическим оружием". ВИДЕО

В русском Белгороде решили по-своему бороться с мировым сговором.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Помешаны от пропагандистского угара россияне отравили голубей, боясь быть атакованными биологическим оружием. В Белгороде юродивое стадо, одурманенное роспропагандой, решило по-своему бороться с мировым заговором против параши - отравились во дворе голубей".

Также читайте: Под Белгородом у границы с Украиной прогремели два взрыва