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Под Белгородом у границы с Украиной прогремели два взрыва

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бєлгород

В районе российского Белгорода недалеко от границы с Украиной прогремели два взрыва. Они произошли спустя несколько дней после того, как российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в нанесении удара по нефтебазе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в домах в самом Белгороде дрожали окна.

Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент удара и взрыва нефтебазы в российском Белгороде. ВИДЕО

"Был слышен звук взрыва, на землю упали обломки. Как и положено, улицу огородили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их забрали. Ограждение уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет" , – отметил он.

Также читайте: Взрывы под Белгородом произошли из-за пожара на складе боеприпасов, - губернатор
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Топ комментарии
+104
хватит себя бамбить
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03.04.2022 15:26
+103
Настамнєт
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03.04.2022 15:26
+87
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03.04.2022 15:29
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ЦЕНЗОРе, вивчайте істоію, хоча б 20-го стоіччя - "російського Бєлгорода" українською мовою є українського міста Білгорода, яке 100 років тому загарбали москалі
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03.04.2022 16:12 Ответить
***** вспомнило что аннексированный Белгород, тоже Украина...
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03.04.2022 16:12 Ответить
Так это же гражданская война между парашей и белгородской народной республикой. Все чисто с военторга приобретенно трактористам.
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03.04.2022 16:17 Ответить
Белгород - украИнский город...
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03.04.2022 16:22 Ответить
Пусть Господь не прекращает этой денафикации...
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03.04.2022 16:23 Ответить
Незрозуміло, хоча кацапи хрін признають.

«Был хлопок, на землю упали обломки»: что произошло в Белгородской области 3 апреля
https://bel.ru/news/incident/03-04-2022/byl-hlopok-na-zemlyu-upali-oblomki-chto-proizoshlo-v-belgorodskoy-oblasti-3-aprelya

В воскресенье, 3 апреля, в районе Томаровки Белгородской области (РФ), недалеко от границы с Украиной, прогремели мощные взрывы, сообщает агентство Reuters. Информация подтверждается российскими источниками
https://www.newsru.co.il/world/03apr2022/belg_120.html
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03.04.2022 16:27 Ответить
Рассийкие нацисты из Москвы и Кавказа бомбят Белгородскую Народную Республику,сволочи.
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03.04.2022 16:29 Ответить
Думают, что санкции снимут да гуманитарку им кто то подвезет? Это зверство самим себя бомбить.
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03.04.2022 17:25 Ответить
ШО ОПЯТЬ?
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03.04.2022 16:33 Ответить
"Бучу вже цілком заслужено називають українською Сребреніцою. А скільки міст в майбутньому будуть згадувати, як нашу Герніку. Кати Сребреніци й Герніки покарані через кілька років після скоєного. Але найкраще правосуддя - те, яку коїться невідкладно, на місці злочину.
Але сталося інакше. І тут питань до армії нема. Вони виконують наказ, навіть, коли не вважають його правильним. Найлютіші кати цієї війни змогли вийти. Не прорватися, а саме вийти з місць скоєних злочинів. Це вони мчали колонами в бік Наровлі, попутно в безсилій люті розстрілюючи придорожні села та випадкових людей. Не було великого бою десь за Ворзелем. Ще раз - не було прориву. Був плановий відхід. Вони знали, що він буде. Тому за день до виходу з Бучі було зафіксовано, як активно вантажили у військову техніку награбоване.

І це питання я не стомлюся ставити цій владі (без надії на відповідь) і наступній. Чи не про вивід цих специфічних каральних загонів домовлялися в Стамбулі мединський з арахамією? Чи не заради саме цього єрмак удруге прибув до Генштабу (візит підтвердив сам)? Чи не заради виправдання цього брехливий і підлий арєстовічь на упередження почав спростовувати повідомлення військових про оточення бучанського угруповання. Армії вірю в кожному слові, навіть, коли вони багато недоговорюють. Мерзенним арєстовічам не вірю навіть, коли вони змушені доносити достовірну інформацію. Цього ми не забудемо й правду про це ще взнаємо. Бо нема нічого таємного, що не стало б явним. Самі ж рашисти з часом здадуть своїх "партньоров".

А тепер, чому це так важливо. І що це за феномен такої дикої жорстокості проти цивільних? Вона була справді аномальною. У рашистському вермахті нема невинних. Там усі учасники агресивної жорстокої війни. Але в інших місцях вони поводилися дещо по іншому - за інстинктами або безлико, віддалено. А в Бучі, Ірпені та сусідніх містечках це була добре зорганізована жорстокість. В інших містах терор проти цивільних полягав у обстрілах та бомбуваннях мирних кварталів. На півдні вводиться реальний поліцейський терор, як той, при якому вони самі живуть на раші. Багато було злочинів від рівня моралі в тій країні-помийці: мародерства, зґвалтування... Але не такі розстріли й катування, як під Києвом. Навіть дещо далі, біля Іванкова наш штаб фіксував цілком відмінну поведінку окупантів, більш толерантну до цивільних, бо там і вони самі були дещо іншими...

І я вам наведу єдине зрозуміле та логічне пояснення. Тут ці виродки виладовували не просто лють за зірваний штурм Києва. Тут вони відпрацювали все те, що мали робити на кільканадцять кілометрів далі, якби їхній план бліцкригу вдався. Це була запланована руснею доля Києва. Звернули увагу, скільки відбірних придворних кадирівців нагнали на цьому напрямі? Уся його еліта. Вони воювати не вміють. Їх прислали чинити терор в окупованій українській столиці. У пуйла розуміли - що Київ, навіть після від'їзду половини населення - це все одно сотні тисяч патріотично й пасіонарно налаштованих громадян, а не просто заляканих обивателів. Їх спротив прагнули зламати кадировським терором, виходячи із своїх власних фантомних страхів перед чеченцями. А решта - грушники, спецпідрозділи, спеціально натравлені й оброблені відморозки, готові чинити розправу над цивільними.

У Києві, якби ворог його захопив, була б не одна, а тисяча Сребреніц. Десятки тисяч були б отак розстріляні, закатовані й десь закопані або спалені. Рашисти прагнули повторити той самий червоний терор, який супроводжував їхній перший прихід до Києва понад століття тому з ордою муравйова. Там, напроти Верховної Ради досі весь парк росте на кістках тисяч закатованих, як і в багатьох інших районах столиці. А ще десятки тисяч зігнали б за колючий дріт та після катувань засудили б на десятки років тюрем та вивезли в Сибір. Саме це мали виконати найстрашніші воєнні злочинці, які застрягли в Бучі, Ірпені та навколо. А коли всі плани зірвалися, кинулися витворяти завчене на тамтешніх мирних мешканцях. Ми ж уже чули, що вони вбивали всіх чоловіків та хлопчиків від 16 й до 65 років, а жінок ґвалтували й тероризували, а часто також розстрілювали.

Це й була та модель їхньої поведінки в Києві. І саме цим убивцям хтось дав змогу піти. Їх, на відміну від виведених з північних районів та із Броварського напрямку БТГр, не погнали відразу на Гомель і далі на Донбас. Цих бережуть. Вони зараз осіли в Наровлі, без поспіху відправляють награбоване своїм самкам та мамкам-алкоголічкам, влаштовують, не криючись, мародерські базари. Цих тримають переважно для іншої роботи, а не на те, щоб стати черговим гарматним м'ясом... Дуже надіюся, що наші ЗСУ вже ніколи не дадуть їм на це змоги.
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03.04.2022 16:36 Ответить
ти не стомлюєшся тролити, йди в бан
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03.04.2022 16:55 Ответить
правда очі ріже? можете спростувати сказане?
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03.04.2022 17:04 Ответить
Bonuspost nur für deine Bundestagsfahne

"Арахамії не йметься. Мабуть добре простимулювали. Знову поліз на телебачення нахвалятися, що зустріч Зеленського з воєнним злочинцем путіним може відбутися найближчим часом. Про це українську сторону інформували з офісу Ердогана.

Цікаво, а зустріч відбудеться ще до видачі міжнародного ордера на арешт пуйла, чи вже після?

І нагадайте мені: які лідери держав зустрічалися з гітлером після початку другої світової? Ні, про сталіна, Муссоліні, Франко, Хорті та ще пару дрібніших фашистських лідерів я знаю. Мені про цивілізований світ, будь-ласка. А особливо про керівників тих держав, на які напала нацистська Німеччина, міста яких знищувала килимовими бомбардуваннями. Як там проходили переговори з поляками, хто організовував зустріч Черчілю, в якій обстановці вів з гітлером переговори Рузвельт? Та й після 22 червня 1941 року про радянсько-німецькі переговори щось розкажіть..."
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03.04.2022 17:10 Ответить
Стільки слів, стільки емоцій, та бракує здорового глузду. Або просто спрямована провокація проти української едності в боротьбі з окупантом. Відпочивай,боте, українці єдині як ніколи. У тебе нічого не вийде.
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03.04.2022 17:34 Ответить
Розвиток скотини, ПНХ, рашенідіот.
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03.04.2022 17:46 Ответить
Я так розумію, що ти на найнижчому щаблі розвитку.
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03.04.2022 17:49 Ответить
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03.04.2022 18:07 Ответить
David ***** | Facebook Арахамія
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03.04.2022 22:09 Ответить
Михаил Подоляк | Facebook
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03.04.2022 22:10 Ответить
Буча це Буча. Ніяких серебрянців, та сталінградів. Це вже наша новітня історія.
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04.04.2022 07:36 Ответить
Нагнетают, сволочи...
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03.04.2022 16:54 Ответить
Чуть что, следуєт, бамбіть Воронеж Бєлґород.
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03.04.2022 17:00 Ответить
Кремлевским свинособакам нужно разшевелить свой биомусор, который прется от "вяличия" и "скреп" только бухая перед телеком на диване. а вот идти по мобилизации среднестатистическая свинособака - "ванька" не хочет, поэтому нужен какой-то повод для "вставай страна огромная", все эти взрывы без жертв в Белгороде крепко смахивает на попытку оживить мобилизацию под видом якобы Украины, якобы напавшей на Свинособакию .
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03.04.2022 17:01 Ответить
Но если и Украина ударила по нефтебазе России -это очень даже отлично для военного времени . Все логично Россия враг почему Украина не может ударить в ответ? При том что Белгород недалеко от Украины технически возможно достать туда ракетами
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03.04.2022 17:56 Ответить
Вас в Гугле забанили? На видео видно что два вертолета производят по два выстрела (а боекомплект ракет у вертолетов гораздо больший), а потом также СВОБОДНО улетают. И Нефтебаза в Белгороде расположена на восточной стороне города.
Но Вы можете допустить что украинские вертолеты облетели почти всю планету по окружности, а противовоздушные силы рф этого не ожидали.
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03.04.2022 21:13 Ответить
Возможно скоро мы узнаем про какое нибудь место сбора техники скотов или их самих.
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03.04.2022 18:07 Ответить
Возможно это пункт сбора скотов.
Аэродром Томаровка
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03.04.2022 19:05 Ответить
Ще треба розбомбити Кримський міст, щоб кацапи паромом евакуювали свої війська і цивільних, щоб на голову один одному лізли і топили друг друга.
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03.04.2022 18:08 Ответить
Завжди говорили, що Одеса-мама, а Ростов-папа, так, що нічого бомбити не треба, він піде як репарація..
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03.04.2022 21:38 Ответить
На кой нам міст з паРашею потрібен, міст знести нафіг треба щоб не робив з Азова ставок зі стоячей водою.
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03.04.2022 22:00 Ответить
Эх, лучше бы эти взрывы прогремели у стен кремля, намного эффективней было бы всё это зрелище.
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03.04.2022 18:10 Ответить
кримський міст Порошенко сказав не трогать,він буде сполучати наші краснодарські землі ..
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03.04.2022 18:49 Ответить
Мало проросійської вати серед депутатів у ВР? Потрібно ще добавити?
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03.04.2022 21:24 Ответить
Что єто оні всьо время курят возлє стратегіческіх об'єктов? Нікакой дісципліни у ніх нєт.
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03.04.2022 20:08 Ответить
****** своих-долбоебы.
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03.04.2022 20:43 Ответить
Може там в Бєлгороді впав той підбитий іл-22 і від того там було чутно взрив, кажуть там є якийсь аеродром.
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04.04.2022 00:35 Ответить
Украинцы. Есть такая мразь из Сум - Подоляка Юрий

Эта мразь получает деньги от россиян, через агентов собирает информацию о ВСУ, и сдает врагу. При этом, они разрешают ему еще и блог вести с этой же информацией (ниже).

Просьба сообщить в ВСУ и/или кому надо.

https://www.youtube.com/watch?v=sMuoQ7rmdU0&lc=Ugx11qeF6G6Rl11I__14AaABAg.9_NsWSxt4y19_O2WTYCHPv

Юрий Подоляка: биография, личная жизнь, деятельность

https://zhizn-zvezd.ru/yurij-podolyaka-biografiya-lichnaya-zhizn-deyatelnost/
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04.04.2022 07:15 Ответить
Украинцы. Есть такая мразь из Сум - Подоляка Юрий

Эта мразь получает деньги от россиян, через агентов собирает информацию о ВСУ, и сдает врагу. При этом, они разрешают ему еще и блог вести с этой же информацией (ниже).

Просьба сообщить в ВСУ и/или кому надо.

https://www.youtube.com/watch?v=sMuoQ7rmdU0&lc=Ugx11qeF6G6Rl11I__14AaABAg.9_NsWSxt4y19_O2WTYCHPv

Юрий Подоляка: биография, личная жизнь, деятельность

https://zhizn-zvezd.ru/yurij-podolyaka-biografiya-lichnaya-zhizn-deyatelnost/
показать весь комментарий
04.04.2022 07:17 Ответить
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