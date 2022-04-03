Под Белгородом у границы с Украиной прогремели два взрыва

В районе российского Белгорода недалеко от границы с Украиной прогремели два взрыва. Они произошли спустя несколько дней после того, как российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в нанесении удара по нефтебазе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в домах в самом Белгороде дрожали окна.

Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.

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"Был слышен звук взрыва, на землю упали обломки. Как и положено, улицу огородили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их забрали. Ограждение уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет" , – отметил он.

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