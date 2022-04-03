Под Белгородом у границы с Украиной прогремели два взрыва
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В районе российского Белгорода недалеко от границы с Украиной прогремели два взрыва. Они произошли спустя несколько дней после того, как российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в нанесении удара по нефтебазе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в домах в самом Белгороде дрожали окна.
Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.
"Был слышен звук взрыва, на землю упали обломки. Как и положено, улицу огородили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их забрали. Ограждение уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет" , – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
«Был хлопок, на землю упали обломки»: что произошло в Белгородской области 3 апреля
https://bel.ru/news/incident/03-04-2022/byl-hlopok-na-zemlyu-upali-oblomki-chto-proizoshlo-v-belgorodskoy-oblasti-3-aprelya
В воскресенье, 3 апреля, в районе Томаровки Белгородской области (РФ), недалеко от границы с Украиной, прогремели мощные взрывы, сообщает агентство Reuters. Информация подтверждается российскими источниками
https://www.newsru.co.il/world/03apr2022/belg_120.html
Але сталося інакше. І тут питань до армії нема. Вони виконують наказ, навіть, коли не вважають його правильним. Найлютіші кати цієї війни змогли вийти. Не прорватися, а саме вийти з місць скоєних злочинів. Це вони мчали колонами в бік Наровлі, попутно в безсилій люті розстрілюючи придорожні села та випадкових людей. Не було великого бою десь за Ворзелем. Ще раз - не було прориву. Був плановий відхід. Вони знали, що він буде. Тому за день до виходу з Бучі було зафіксовано, як активно вантажили у військову техніку награбоване.
І це питання я не стомлюся ставити цій владі (без надії на відповідь) і наступній. Чи не про вивід цих специфічних каральних загонів домовлялися в Стамбулі мединський з арахамією? Чи не заради саме цього єрмак удруге прибув до Генштабу (візит підтвердив сам)? Чи не заради виправдання цього брехливий і підлий арєстовічь на упередження почав спростовувати повідомлення військових про оточення бучанського угруповання. Армії вірю в кожному слові, навіть, коли вони багато недоговорюють. Мерзенним арєстовічам не вірю навіть, коли вони змушені доносити достовірну інформацію. Цього ми не забудемо й правду про це ще взнаємо. Бо нема нічого таємного, що не стало б явним. Самі ж рашисти з часом здадуть своїх "партньоров".
А тепер, чому це так важливо. І що це за феномен такої дикої жорстокості проти цивільних? Вона була справді аномальною. У рашистському вермахті нема невинних. Там усі учасники агресивної жорстокої війни. Але в інших місцях вони поводилися дещо по іншому - за інстинктами або безлико, віддалено. А в Бучі, Ірпені та сусідніх містечках це була добре зорганізована жорстокість. В інших містах терор проти цивільних полягав у обстрілах та бомбуваннях мирних кварталів. На півдні вводиться реальний поліцейський терор, як той, при якому вони самі живуть на раші. Багато було злочинів від рівня моралі в тій країні-помийці: мародерства, зґвалтування... Але не такі розстріли й катування, як під Києвом. Навіть дещо далі, біля Іванкова наш штаб фіксував цілком відмінну поведінку окупантів, більш толерантну до цивільних, бо там і вони самі були дещо іншими...
І я вам наведу єдине зрозуміле та логічне пояснення. Тут ці виродки виладовували не просто лють за зірваний штурм Києва. Тут вони відпрацювали все те, що мали робити на кільканадцять кілометрів далі, якби їхній план бліцкригу вдався. Це була запланована руснею доля Києва. Звернули увагу, скільки відбірних придворних кадирівців нагнали на цьому напрямі? Уся його еліта. Вони воювати не вміють. Їх прислали чинити терор в окупованій українській столиці. У пуйла розуміли - що Київ, навіть після від'їзду половини населення - це все одно сотні тисяч патріотично й пасіонарно налаштованих громадян, а не просто заляканих обивателів. Їх спротив прагнули зламати кадировським терором, виходячи із своїх власних фантомних страхів перед чеченцями. А решта - грушники, спецпідрозділи, спеціально натравлені й оброблені відморозки, готові чинити розправу над цивільними.
У Києві, якби ворог його захопив, була б не одна, а тисяча Сребреніц. Десятки тисяч були б отак розстріляні, закатовані й десь закопані або спалені. Рашисти прагнули повторити той самий червоний терор, який супроводжував їхній перший прихід до Києва понад століття тому з ордою муравйова. Там, напроти Верховної Ради досі весь парк росте на кістках тисяч закатованих, як і в багатьох інших районах столиці. А ще десятки тисяч зігнали б за колючий дріт та після катувань засудили б на десятки років тюрем та вивезли в Сибір. Саме це мали виконати найстрашніші воєнні злочинці, які застрягли в Бучі, Ірпені та навколо. А коли всі плани зірвалися, кинулися витворяти завчене на тамтешніх мирних мешканцях. Ми ж уже чули, що вони вбивали всіх чоловіків та хлопчиків від 16 й до 65 років, а жінок ґвалтували й тероризували, а часто також розстрілювали.
Це й була та модель їхньої поведінки в Києві. І саме цим убивцям хтось дав змогу піти. Їх, на відміну від виведених з північних районів та із Броварського напрямку БТГр, не погнали відразу на Гомель і далі на Донбас. Цих бережуть. Вони зараз осіли в Наровлі, без поспіху відправляють награбоване своїм самкам та мамкам-алкоголічкам, влаштовують, не криючись, мародерські базари. Цих тримають переважно для іншої роботи, а не на те, щоб стати черговим гарматним м'ясом... Дуже надіюся, що наші ЗСУ вже ніколи не дадуть їм на це змоги.
"Арахамії не йметься. Мабуть добре простимулювали. Знову поліз на телебачення нахвалятися, що зустріч Зеленського з воєнним злочинцем путіним може відбутися найближчим часом. Про це українську сторону інформували з офісу Ердогана.
Цікаво, а зустріч відбудеться ще до видачі міжнародного ордера на арешт пуйла, чи вже після?
І нагадайте мені: які лідери держав зустрічалися з гітлером після початку другої світової? Ні, про сталіна, Муссоліні, Франко, Хорті та ще пару дрібніших фашистських лідерів я знаю. Мені про цивілізований світ, будь-ласка. А особливо про керівників тих держав, на які напала нацистська Німеччина, міста яких знищувала килимовими бомбардуваннями. Як там проходили переговори з поляками, хто організовував зустріч Черчілю, в якій обстановці вів з гітлером переговори Рузвельт? Та й після 22 червня 1941 року про радянсько-німецькі переговори щось розкажіть..."
ВоронежБєлґород.
Но Вы можете допустить что украинские вертолеты облетели почти всю планету по окружности, а противовоздушные силы рф этого не ожидали.
Аэродром Томаровка
Эта мразь получает деньги от россиян, через агентов собирает информацию о ВСУ, и сдает врагу. При этом, они разрешают ему еще и блог вести с этой же информацией (ниже).
Просьба сообщить в ВСУ и/или кому надо.
https://www.youtube.com/watch?v=sMuoQ7rmdU0&lc=Ugx11qeF6G6Rl11I__14AaABAg.9_NsWSxt4y19_O2WTYCHPv
Юрий Подоляка: биография, личная жизнь, деятельность
https://zhizn-zvezd.ru/yurij-podolyaka-biografiya-lichnaya-zhizn-deyatelnost/
Эта мразь получает деньги от россиян, через агентов собирает информацию о ВСУ, и сдает врагу. При этом, они разрешают ему еще и блог вести с этой же информацией (ниже).
Просьба сообщить в ВСУ и/или кому надо.
https://www.youtube.com/watch?v=sMuoQ7rmdU0&lc=Ugx11qeF6G6Rl11I__14AaABAg.9_NsWSxt4y19_O2WTYCHPv
Юрий Подоляка: биография, личная жизнь, деятельность
https://zhizn-zvezd.ru/yurij-podolyaka-biografiya-lichnaya-zhizn-deyatelnost/