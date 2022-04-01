РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
151 201 367

Момент удара и взрыва нефтебазы в российском Белгороде. ВИДЕО

В русском городе Белгород ночью загорелась нефтебаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, появились видео удара и взрыва нефтебазы.

По заявлению властей РФ, причиной сильного пожара на объекте является авиаудар с двух вертолетов ВС Украины, на низкой высоте зашедших на территорию России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы ночуем в свалке", - мобилизованные солдаты "армии днр" жалуются на условия жизни. ВIДЕО

Сообщается, что сейчас горят 8 резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на столько же.

взрыв (6726) россия (95361) нефтепродукты (148)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+134
Пекельного ранку, суки кацапські!
показать весь комментарий
01.04.2022 08:15
+97
Красиво
показать весь комментарий
01.04.2022 08:14
+67
Бред! Откуда могут долететь украинские вертолеты? Россияне сами разбомбили и теперь обоснуют любое, даже самое страшное обострение.
показать весь комментарий
01.04.2022 08:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Доброго ранку,ми з України! Це орки вам наших діточок! І це тільки початок.....ви себе самі бомбите,а на Україну звертаєте!
показать весь комментарий
01.04.2022 09:54 Ответить
Такую нефтебазу можно ликвидировать Ольха М.Подтянуть её к границе ближе и один выстрел...Затем установку быстро отвести за Харьков.
показать весь комментарий
01.04.2022 09:55 Ответить
+5 Навіть простіше чим гелікоптерами ризикувати. Правда гвинтокрилами еффектніше - швидше доходить посил.
Але це диванні розумування. Історія покаже, що це було.
показать весь комментарий
01.04.2022 13:09 Ответить
Мабуть, то був архангел Гавриїл...
https://twitter.com/i/status/1509779086276710402 https://twitter.com/i/status/1509779086276710402

показать весь комментарий
01.04.2022 14:38 Ответить
так, інфо надходить ...
показать весь комментарий
01.04.2022 15:16 Ответить
https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine https://twitter.com/hashtag/Belgorod?src=hashtag_click #Belgorod
показать весь комментарий
01.04.2022 19:55 Ответить
потрібно було ще по висотках пройтись щоб долбодятлам зрозуміло було.
показать весь комментарий
01.04.2022 09:55 Ответить
Ми ж не терористи, щоб по висотках херачить.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:41 Ответить
кондиционеры ****** у охранников, а остальное фотошоп и фейк. (вот такое дерьмо сорокасемихромосомные сожрут со смаком)
показать весь комментарий
01.04.2022 09:55 Ответить
гори Білгород

Палай
Ьосія!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 09:59 Ответить
Це провокація Росії! збройні сили РФ самі обстрілюють свою території перед наступом ЗСУ)
показать весь комментарий
01.04.2022 10:01 Ответить
Ага, знову заблукали, і думали, що це чергова нафтобаза на Дніпропетровщині...
показать весь комментарий
01.04.2022 10:54 Ответить
Не знаю кто это стрелял.Наши или кацапы но видео хорошее.Пусть и у них подгорает.
показать весь комментарий
01.04.2022 10:02 Ответить
Воронежу приготовиться ))
показать весь комментарий
01.04.2022 10:04 Ответить
Serdce greit takie kadry.Nado voiny i na kacapskije teritotrii !
показать весь комментарий
01.04.2022 10:05 Ответить
Кацапські генерали спи*дили паливо а потім знищили докази. Мабуть почали розбиратись чому не вистачає, а тут "украінци разбамбілі"
показать весь комментарий
01.04.2022 10:07 Ответить
Скажите спасибо,что я не всех своих голубей выпустил
показать весь комментарий
01.04.2022 10:13 Ответить
A mozet uze vsjo taki cto to dal zapad. Cto to, cto rusnja ne vidit. Ocen nadejus na eto. S drugoi storoni,vsjo ze mozno kupitj v *********.
показать весь комментарий
01.04.2022 10:26 Ответить
Так, саме з вертольотів НАРами
показать весь комментарий
01.04.2022 10:31 Ответить
Это вам за Мариуполь , ЦУКИ !!!
показать весь комментарий
01.04.2022 10:40 Ответить
На параше еще около 60 таких нефтебаз
показать весь комментарий
01.04.2022 12:05 Ответить
Московиты ликвидировали недостачу топлива...
показать весь комментарий
01.04.2022 10:41 Ответить
В Гостомель 24 лютого 20 вертушок прилетіли і ніхто не бачив,а наші чим хужі? До того ж всього дві на низькі висоті,радари не бачать,прифронтова зона літають собі та й годі. Касаби настільки звикли,що ми на їх територію не заходим,що зовсім розслабились,що таке 40 км для вертухи,нічого! Диверсантів ще і побільше,немає ракет то потрібно випалювати все в прифронтові полосі *****,похоже що наші так і почали робити! ВОРОГА ПОТРІБНО БИТИ НА ЙОГО ТЕРИТОРІЇ!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 10:49 Ответить
Начало исполнения лозунга: "Добьём рашистского гада в его логове!"

От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показать весь комментарий
01.04.2022 10:50 Ответить
Это спецоперация
показать весь комментарий
01.04.2022 10:50 Ответить
СПАСИБО !!!
показать весь комментарий
01.04.2022 10:52 Ответить
Если это наши то таким пилотам нужно давать звезду Героя Украины
показать весь комментарий
01.04.2022 10:59 Ответить
Всем нашим боевым пилотам нужно давать звезду Героя.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:20 Ответить
Росія цим просто відводить увагу від чогось іншого.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:07 Ответить
Во всех "одноклассниках" сРаны: Закон бумеранга никто не отменял! Теперь каждый роSSийский фашист будет знать, что существует наказание. Снимаю шляпу перед военным руководством Украины - так выстроить оборону, собрать силы в кулак и сделать контрольный выстрел по самолюбию. А если операцию удалось провести без потерь (всё же "вторая армия" и вундервафли у них серьёзные), то вообще мощнейший удар по самолюбию! С нетерпением жду 9 мая, чтобы посмотреть как будет выглядеть Победобесие и парад!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 11:12 Ответить
"Военное руководство Украины", "собрать силы в кулак" - не смешите пожалуйста!
Всё, что происходит сейчас, так это выживание США в этом мире и ничего больше.
Вся эта спец. операция абсолютно ничто по сравнению с тем, как сейчас пытается выживать США.
Проанализируйте экономическое положение США начиная с 2015 года.
Если бы данной данной ситуации на Украине не произошло, к 2029 году, великая держава США пала, при чем с невероятной скоростью...
Благодаря этой ситуации на Украине, экономика США налаживается с каждым днем. Вне зависимости от результата на Украине, США снова отсрочило свой конец.
Вот перед кем сейчас нужно снимать шляпу.
Для США нет никакой разницы, сколько людей умирает в других странах из-за их существования.
Важно одно - "жизнь каждого американца важна". Весь остальной мир для них ничего не значит и не стоит.
Не люблю я таких правителей... ..использующих такие методы.
Каждый шаг на высочайшем уровне воздействия на социум.
Подготовка к психологическому удару - удар - а дальше все делают то, что им нужно, так почва уже подготовлена к этому.
У страны нет врагов? Сделаем ей врага.

А я просто хотела проспать ещё некоторое время, а тут такое происходит...
показать весь комментарий
03.04.2022 00:28 Ответить
І не треба розповідати, що це сталося внаслідок якогось авіаудару ЗС України. Це брехня!

Керівництво Росії давно заявило, що всю артилерію та авіацію України вже знищено.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:22 Ответить
Причем два раза. На третий пошли.
показать весь комментарий
01.04.2022 13:07 Ответить
брешут как водой хлещут!
показать весь комментарий
01.04.2022 11:23 Ответить
Не так. Брешут как водку хлещут. Это точнее.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:09 Ответить
Чому в такий ранковий час кацапятам захотілося знімати на відео саме місце паливної бази?
показать весь комментарий
01.04.2022 11:24 Ответить
Ага!
показать весь комментарий
01.04.2022 15:38 Ответить
Росіяни почали "взривати свої будинки" як перед чеченською війною. Два гелікоптера точно російські
показать весь комментарий
01.04.2022 11:30 Ответить
Вчора американці просили покинути територію РФ.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:41 Ответить
Явно сами себя бомбят чтобы не воевать
показать весь комментарий
01.04.2022 11:41 Ответить
Пусть жители Курска, Белгорода, Ростова изучают правила посещения бомбоубежищ.
Или они лумали смотреть спецоперацию только на Раша тудей?
И какая граница может бьІть в условиях войньІ из мокшанским супостатом?
показать весь комментарий
01.04.2022 12:04 Ответить
курським е за що "беспокоїтись", бо там курська нафтобаза, так собі на кутку першої та другої вулиць "строїтелей". А щоб вона також згоріла !
https://liveuamap.com/ru/2022/1-april-all-security-services-in-kursk-region-of-russia-are
показать весь комментарий
01.04.2022 13:21 Ответить
Якість відео погана. Ось Гарне відео,
https://twitter.com/CedricMas/status/1509777636280598531
показать весь комментарий
01.04.2022 13:04 Ответить
Добре без мого коменту (комусь не сподобався)
https://postimg.cc/w3zsv3T2
показать весь комментарий
01.04.2022 13:14 Ответить
А вот и рязанский сахар подвезли ))
показать весь комментарий
01.04.2022 13:32 Ответить
Як гарно.. Тепер можно спокiйно спати.
показать весь комментарий
01.04.2022 13:36 Ответить
Слава ЗСУ! Бий кацапську гадину у її логові.
показать весь комментарий
01.04.2022 14:08 Ответить
Хорошо, что ещё не на бандеролётах не прилетели! Ух бы тогда показали им!
показать весь комментарий
01.04.2022 15:14 Ответить
Белгород наш (пока не поздно).
показать весь комментарий
01.04.2022 15:37 Ответить
Возможен бунт на корабле. В вооружённых бандах путина мог произойти раскол. Те кто бомбил нефтебазу против продолжения войны. Есть надежда, что начнут мочить друг друга по полной программе
показать весь комментарий
01.04.2022 15:53 Ответить
Смешно, никакого бунта не будут, бомбило всу
показать весь комментарий
01.04.2022 17:16 Ответить
Росіяни спалили свою нафтобазу для того, щоб мотивувати більше гарматного м'яса воювати проти України,

оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що

"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...

Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:35 Ответить
Это же второй этап спец операции. Первый Шойгу благополучно закончил на территории Украины теперь второй на территории россии.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:21 Ответить
А когда будут бомбить Воронеж?
показать весь комментарий
01.04.2022 17:49 Ответить
Воронєж напрягся 100%
показать весь комментарий
01.04.2022 18:24 Ответить
Це інопланетяни трішки пошуткували.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:56 Ответить
БЄЛГОРОД НАШ і завжди був нашим, там в області в селах розмовляють українською!
показать весь комментарий
01.04.2022 18:23 Ответить
Очень! Очень-очень прискорбно, что русско-фашистские базы разбомбили! Прям плакать хочется!
показать весь комментарий
01.04.2022 19:42 Ответить
Дивимся вiдео на цю тему:

https://www.youtube.com/watch?v=3ZFctomB7Io
показать весь комментарий
01.04.2022 20:14 Ответить
"Вон второй полетел." Говор мягкий и переймаются только собаками, небось хохлы.
показать весь комментарий
01.04.2022 22:51 Ответить
Було б дуже непогано іще декілька Білоруських нафтобаз підірвати,
а також декілька їх нафтопроводів та мостів. 😱
показать весь комментарий
02.04.2022 03:07 Ответить
Сподіваюсь що ми не забули з ким ми воюємо. Після провального кривавого початку " спецоперації" путіну будь що потрібно скомроментуваьи Україну на міжнародній арені. Найкраще для цьго підійде нічний ракетний удар по "мирним", сплячим жителям белгорода. Уся підготовка уже проведена. Нажаль, Юрій Бутусов у цій ситуації виступив "корисним ідіотом" заявивши що удар по складах *********** і нафтобізі здійснили ЗСУ. Умовним німецьким бургерам буде дуже важко повірити що російська армія може наносити удари по своїм містам. Хоча ми добре знаємо що навіть дуже може.
показать весь комментарий
02.04.2022 04:38 Ответить
Може досить понтуватись? Ранішня помста кацапів по Полтавській області буде нам коштувати тисячі таких "бєлгородів"...
показать весь комментарий
02.04.2022 09:39 Ответить
ЭТО ФЕЙК !)
показать весь комментарий
02.04.2022 09:51 Ответить
РОССИЯ ЭТО ФЕЙК !!! ЕЁ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО !!!
показать весь комментарий
02.04.2022 09:53 Ответить
****** подкрался незаметно, хоть Vиден был издалека.
Очередь за масквабадом???

Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так...
показать весь комментарий
02.04.2022 10:10 Ответить
Страница 4 из 4
 
 