Момент удара и взрыва нефтебазы в российском Белгороде. ВИДЕО

В русском городе Белгород ночью загорелась нефтебаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, появились видео удара и взрыва нефтебазы.

По заявлению властей РФ, причиной сильного пожара на объекте является авиаудар с двух вертолетов ВС Украины, на низкой высоте зашедших на территорию России.

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Сообщается, что сейчас горят 8 резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на столько же.