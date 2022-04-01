Момент удара и взрыва нефтебазы в российском Белгороде. ВИДЕО
В русском городе Белгород ночью загорелась нефтебаза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, появились видео удара и взрыва нефтебазы.
По заявлению властей РФ, причиной сильного пожара на объекте является авиаудар с двух вертолетов ВС Украины, на низкой высоте зашедших на территорию России.
Сообщается, что сейчас горят 8 резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на столько же.
Топ комментарии
+134 Tema9
показать весь комментарий01.04.2022 08:15
+97 Roman Podyu #221750
показать весь комментарий01.04.2022 08:14
+67 elitium
показать весь комментарий01.04.2022 08:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але це диванні розумування. Історія покаже, що це було.
https://twitter.com/i/status/1509779086276710402 https://twitter.com/i/status/1509779086276710402
Палай
Ьосія!!!
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Всё, что происходит сейчас, так это выживание США в этом мире и ничего больше.
Вся эта спец. операция абсолютно ничто по сравнению с тем, как сейчас пытается выживать США.
Проанализируйте экономическое положение США начиная с 2015 года.
Если бы данной данной ситуации на Украине не произошло, к 2029 году, великая держава США пала, при чем с невероятной скоростью...
Благодаря этой ситуации на Украине, экономика США налаживается с каждым днем. Вне зависимости от результата на Украине, США снова отсрочило свой конец.
Вот перед кем сейчас нужно снимать шляпу.
Для США нет никакой разницы, сколько людей умирает в других странах из-за их существования.
Важно одно - "жизнь каждого американца важна". Весь остальной мир для них ничего не значит и не стоит.
Не люблю я таких правителей... ..использующих такие методы.
Каждый шаг на высочайшем уровне воздействия на социум.
Подготовка к психологическому удару - удар - а дальше все делают то, что им нужно, так почва уже подготовлена к этому.
У страны нет врагов? Сделаем ей врага.
А я просто хотела проспать ещё некоторое время, а тут такое происходит...
Керівництво Росії давно заявило, що всю артилерію та авіацію України вже знищено.
Или они лумали смотреть спецоперацию только на Раша тудей?
И какая граница может бьІть в условиях войньІ из мокшанским супостатом?
https://liveuamap.com/ru/2022/1-april-all-security-services-in-kursk-region-of-russia-are
https://twitter.com/CedricMas/status/1509777636280598531
https://postimg.cc/w3zsv3T2
оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що
"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...
Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
https://www.youtube.com/watch?v=3ZFctomB7Io
а також декілька їх нафтопроводів та мостів. 😱
Очередь за масквабадом???
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так...