Момент удару і вибуху нафтобази у російському Бєлгороді. ВIДЕО

У російському місті Бєлгород вночі загорілася нафтобаза.

Як інформує Цензор.НЕТ, з’явилися відео удару і вибуху нафтобази.

За заявою влади РФ, причиною сильної пожежі на об'єкті є авіаудар з двох вертольотів ЗС України, які на низькій висоті зайшли на територію Росії.

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Повідомляється, що зараз горить 8 резервуарів із паливом, є загроза переходу вогню ще на стільки ж.