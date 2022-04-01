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Момент удару і вибуху нафтобази у російському Бєлгороді. ВIДЕО

У російському місті Бєлгород вночі загорілася нафтобаза.

Як інформує Цензор.НЕТ, з’явилися відео удару і вибуху нафтобази.

За заявою влади РФ, причиною сильної пожежі на об'єкті є авіаудар з двох вертольотів ЗС України, які на низькій висоті зайшли на територію Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді загорілася нафтобаза. ФОТО

Повідомляється, що зараз горить 8 резервуарів із паливом, є загроза переходу вогню ще на стільки ж.

Автор: 

вибух (4439) росія (64946) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+134
Пекельного ранку, суки кацапські!
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01.04.2022 08:15
+97
Красиво
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01.04.2022 08:14
+67
Бред! Откуда могут долететь украинские вертолеты? Россияне сами разбомбили и теперь обоснуют любое, даже самое страшное обострение.
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01.04.2022 08:19
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Сторінка 4 з 4
Доброго ранку,ми з України! Це орки вам наших діточок! І це тільки початок.....ви себе самі бомбите,а на Україну звертаєте!
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01.04.2022 09:54 Відповісти
Такую нефтебазу можно ликвидировать Ольха М.Подтянуть её к границе ближе и один выстрел...Затем установку быстро отвести за Харьков.
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01.04.2022 09:55 Відповісти
+5 Навіть простіше чим гелікоптерами ризикувати. Правда гвинтокрилами еффектніше - швидше доходить посил.
Але це диванні розумування. Історія покаже, що це було.
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01.04.2022 13:09 Відповісти
Мабуть, то був архангел Гавриїл...
https://twitter.com/i/status/1509779086276710402 https://twitter.com/i/status/1509779086276710402

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01.04.2022 14:38 Відповісти
так, інфо надходить ...
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01.04.2022 15:16 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine https://twitter.com/hashtag/Belgorod?src=hashtag_click #Belgorod
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01.04.2022 19:55 Відповісти
потрібно було ще по висотках пройтись щоб долбодятлам зрозуміло було.
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01.04.2022 09:55 Відповісти
Ми ж не терористи, щоб по висотках херачить.
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01.04.2022 18:41 Відповісти
кондиционеры ****** у охранников, а остальное фотошоп и фейк. (вот такое дерьмо сорокасемихромосомные сожрут со смаком)
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01.04.2022 09:55 Відповісти
гори Білгород

Палай
Ьосія!!!
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01.04.2022 09:59 Відповісти
Це провокація Росії! збройні сили РФ самі обстрілюють свою території перед наступом ЗСУ)
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01.04.2022 10:01 Відповісти
Ага, знову заблукали, і думали, що це чергова нафтобаза на Дніпропетровщині...
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01.04.2022 10:54 Відповісти
Не знаю кто это стрелял.Наши или кацапы но видео хорошее.Пусть и у них подгорает.
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01.04.2022 10:02 Відповісти
Воронежу приготовиться ))
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01.04.2022 10:04 Відповісти
Serdce greit takie kadry.Nado voiny i na kacapskije teritotrii !
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01.04.2022 10:05 Відповісти
Кацапські генерали спи*дили паливо а потім знищили докази. Мабуть почали розбиратись чому не вистачає, а тут "украінци разбамбілі"
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01.04.2022 10:07 Відповісти
Скажите спасибо,что я не всех своих голубей выпустил
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01.04.2022 10:13 Відповісти
A mozet uze vsjo taki cto to dal zapad. Cto to, cto rusnja ne vidit. Ocen nadejus na eto. S drugoi storoni,vsjo ze mozno kupitj v *********.
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01.04.2022 10:26 Відповісти
Так, саме з вертольотів НАРами
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01.04.2022 10:31 Відповісти
Это вам за Мариуполь , ЦУКИ !!!
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01.04.2022 10:40 Відповісти
На параше еще около 60 таких нефтебаз
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01.04.2022 12:05 Відповісти
Московиты ликвидировали недостачу топлива...
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01.04.2022 10:41 Відповісти
В Гостомель 24 лютого 20 вертушок прилетіли і ніхто не бачив,а наші чим хужі? До того ж всього дві на низькі висоті,радари не бачать,прифронтова зона літають собі та й годі. Касаби настільки звикли,що ми на їх територію не заходим,що зовсім розслабились,що таке 40 км для вертухи,нічого! Диверсантів ще і побільше,немає ракет то потрібно випалювати все в прифронтові полосі *****,похоже що наші так і почали робити! ВОРОГА ПОТРІБНО БИТИ НА ЙОГО ТЕРИТОРІЇ!!!
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01.04.2022 10:49 Відповісти
Начало исполнения лозунга: "Добьём рашистского гада в его логове!"

От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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01.04.2022 10:50 Відповісти
Это спецоперация
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01.04.2022 10:50 Відповісти
СПАСИБО !!!
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01.04.2022 10:52 Відповісти
Если это наши то таким пилотам нужно давать звезду Героя Украины
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01.04.2022 10:59 Відповісти
Всем нашим боевым пилотам нужно давать звезду Героя.
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01.04.2022 18:20 Відповісти
Росія цим просто відводить увагу від чогось іншого.
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01.04.2022 11:07 Відповісти
Во всех "одноклассниках" сРаны: Закон бумеранга никто не отменял! Теперь каждый роSSийский фашист будет знать, что существует наказание. Снимаю шляпу перед военным руководством Украины - так выстроить оборону, собрать силы в кулак и сделать контрольный выстрел по самолюбию. А если операцию удалось провести без потерь (всё же "вторая армия" и вундервафли у них серьёзные), то вообще мощнейший удар по самолюбию! С нетерпением жду 9 мая, чтобы посмотреть как будет выглядеть Победобесие и парад!!!
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01.04.2022 11:12 Відповісти
"Военное руководство Украины", "собрать силы в кулак" - не смешите пожалуйста!
Всё, что происходит сейчас, так это выживание США в этом мире и ничего больше.
Вся эта спец. операция абсолютно ничто по сравнению с тем, как сейчас пытается выживать США.
Проанализируйте экономическое положение США начиная с 2015 года.
Если бы данной данной ситуации на Украине не произошло, к 2029 году, великая держава США пала, при чем с невероятной скоростью...
Благодаря этой ситуации на Украине, экономика США налаживается с каждым днем. Вне зависимости от результата на Украине, США снова отсрочило свой конец.
Вот перед кем сейчас нужно снимать шляпу.
Для США нет никакой разницы, сколько людей умирает в других странах из-за их существования.
Важно одно - "жизнь каждого американца важна". Весь остальной мир для них ничего не значит и не стоит.
Не люблю я таких правителей... ..использующих такие методы.
Каждый шаг на высочайшем уровне воздействия на социум.
Подготовка к психологическому удару - удар - а дальше все делают то, что им нужно, так почва уже подготовлена к этому.
У страны нет врагов? Сделаем ей врага.

А я просто хотела проспать ещё некоторое время, а тут такое происходит...
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03.04.2022 00:28 Відповісти
І не треба розповідати, що це сталося внаслідок якогось авіаудару ЗС України. Це брехня!

Керівництво Росії давно заявило, що всю артилерію та авіацію України вже знищено.
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01.04.2022 11:22 Відповісти
Причем два раза. На третий пошли.
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01.04.2022 13:07 Відповісти
брешут как водой хлещут!
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01.04.2022 11:23 Відповісти
Не так. Брешут как водку хлещут. Это точнее.
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01.04.2022 12:09 Відповісти
Чому в такий ранковий час кацапятам захотілося знімати на відео саме місце паливної бази?
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01.04.2022 11:24 Відповісти
Ага!
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01.04.2022 15:38 Відповісти
Росіяни почали "взривати свої будинки" як перед чеченською війною. Два гелікоптера точно російські
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01.04.2022 11:30 Відповісти
Вчора американці просили покинути територію РФ.
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01.04.2022 11:41 Відповісти
Явно сами себя бомбят чтобы не воевать
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01.04.2022 11:41 Відповісти
Пусть жители Курска, Белгорода, Ростова изучают правила посещения бомбоубежищ.
Или они лумали смотреть спецоперацию только на Раша тудей?
И какая граница может бьІть в условиях войньІ из мокшанским супостатом?
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01.04.2022 12:04 Відповісти
курським е за що "беспокоїтись", бо там курська нафтобаза, так собі на кутку першої та другої вулиць "строїтелей". А щоб вона також згоріла !
https://liveuamap.com/ru/2022/1-april-all-security-services-in-kursk-region-of-russia-are
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01.04.2022 13:21 Відповісти
Якість відео погана. Ось Гарне відео,
https://twitter.com/CedricMas/status/1509777636280598531
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01.04.2022 13:04 Відповісти
Добре без мого коменту (комусь не сподобався)
https://postimg.cc/w3zsv3T2
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01.04.2022 13:14 Відповісти
А вот и рязанский сахар подвезли ))
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01.04.2022 13:32 Відповісти
Як гарно.. Тепер можно спокiйно спати.
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01.04.2022 13:36 Відповісти
Слава ЗСУ! Бий кацапську гадину у її логові.
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01.04.2022 14:08 Відповісти
Хорошо, что ещё не на бандеролётах не прилетели! Ух бы тогда показали им!
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01.04.2022 15:14 Відповісти
Белгород наш (пока не поздно).
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01.04.2022 15:37 Відповісти
Возможен бунт на корабле. В вооружённых бандах путина мог произойти раскол. Те кто бомбил нефтебазу против продолжения войны. Есть надежда, что начнут мочить друг друга по полной программе
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01.04.2022 15:53 Відповісти
Смешно, никакого бунта не будут, бомбило всу
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01.04.2022 17:16 Відповісти
Росіяни спалили свою нафтобазу для того, щоб мотивувати більше гарматного м'яса воювати проти України,

оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що

"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...

Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
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01.04.2022 16:35 Відповісти
Это же второй этап спец операции. Первый Шойгу благополучно закончил на территории Украины теперь второй на территории россии.
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01.04.2022 17:21 Відповісти
А когда будут бомбить Воронеж?
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01.04.2022 17:49 Відповісти
Воронєж напрягся 100%
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01.04.2022 18:24 Відповісти
Це інопланетяни трішки пошуткували.
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01.04.2022 17:56 Відповісти
БЄЛГОРОД НАШ і завжди був нашим, там в області в селах розмовляють українською!
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01.04.2022 18:23 Відповісти
Очень! Очень-очень прискорбно, что русско-фашистские базы разбомбили! Прям плакать хочется!
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01.04.2022 19:42 Відповісти
Дивимся вiдео на цю тему:

https://www.youtube.com/watch?v=3ZFctomB7Io
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01.04.2022 20:14 Відповісти
"Вон второй полетел." Говор мягкий и переймаются только собаками, небось хохлы.
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01.04.2022 22:51 Відповісти
Було б дуже непогано іще декілька Білоруських нафтобаз підірвати,
а також декілька їх нафтопроводів та мостів. 😱
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02.04.2022 03:07 Відповісти
Сподіваюсь що ми не забули з ким ми воюємо. Після провального кривавого початку " спецоперації" путіну будь що потрібно скомроментуваьи Україну на міжнародній арені. Найкраще для цьго підійде нічний ракетний удар по "мирним", сплячим жителям белгорода. Уся підготовка уже проведена. Нажаль, Юрій Бутусов у цій ситуації виступив "корисним ідіотом" заявивши що удар по складах *********** і нафтобізі здійснили ЗСУ. Умовним німецьким бургерам буде дуже важко повірити що російська армія може наносити удари по своїм містам. Хоча ми добре знаємо що навіть дуже може.
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02.04.2022 04:38 Відповісти
Може досить понтуватись? Ранішня помста кацапів по Полтавській області буде нам коштувати тисячі таких "бєлгородів"...
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02.04.2022 09:39 Відповісти
ЭТО ФЕЙК !)
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02.04.2022 09:51 Відповісти
РОССИЯ ЭТО ФЕЙК !!! ЕЁ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НИКОГДА НЕ БЫЛО !!!
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02.04.2022 09:53 Відповісти
****** подкрался незаметно, хоть Vиден был издалека.
Очередь за масквабадом???

Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так...
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02.04.2022 10:10 Відповісти
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