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Момент удару і вибуху нафтобази у російському Бєлгороді. ВIДЕО
У російському місті Бєлгород вночі загорілася нафтобаза.
Як інформує Цензор.НЕТ, з’явилися відео удару і вибуху нафтобази.
За заявою влади РФ, причиною сильної пожежі на об'єкті є авіаудар з двох вертольотів ЗС України, які на низькій висоті зайшли на територію Росії.
Повідомляється, що зараз горить 8 резервуарів із паливом, є загроза переходу вогню ще на стільки ж.
Топ коментарі
+134 Tema9
показати весь коментар01.04.2022 08:15
+97 Roman Podyu #221750
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+67 elitium
показати весь коментар01.04.2022 08:19
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Але це диванні розумування. Історія покаже, що це було.
https://twitter.com/i/status/1509779086276710402 https://twitter.com/i/status/1509779086276710402
Палай
Ьосія!!!
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Всё, что происходит сейчас, так это выживание США в этом мире и ничего больше.
Вся эта спец. операция абсолютно ничто по сравнению с тем, как сейчас пытается выживать США.
Проанализируйте экономическое положение США начиная с 2015 года.
Если бы данной данной ситуации на Украине не произошло, к 2029 году, великая держава США пала, при чем с невероятной скоростью...
Благодаря этой ситуации на Украине, экономика США налаживается с каждым днем. Вне зависимости от результата на Украине, США снова отсрочило свой конец.
Вот перед кем сейчас нужно снимать шляпу.
Для США нет никакой разницы, сколько людей умирает в других странах из-за их существования.
Важно одно - "жизнь каждого американца важна". Весь остальной мир для них ничего не значит и не стоит.
Не люблю я таких правителей... ..использующих такие методы.
Каждый шаг на высочайшем уровне воздействия на социум.
Подготовка к психологическому удару - удар - а дальше все делают то, что им нужно, так почва уже подготовлена к этому.
У страны нет врагов? Сделаем ей врага.
А я просто хотела проспать ещё некоторое время, а тут такое происходит...
Керівництво Росії давно заявило, що всю артилерію та авіацію України вже знищено.
Или они лумали смотреть спецоперацию только на Раша тудей?
И какая граница может бьІть в условиях войньІ из мокшанским супостатом?
https://liveuamap.com/ru/2022/1-april-all-security-services-in-kursk-region-of-russia-are
https://twitter.com/CedricMas/status/1509777636280598531
https://postimg.cc/w3zsv3T2
оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що
"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...
Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
https://www.youtube.com/watch?v=3ZFctomB7Io
а також декілька їх нафтопроводів та мостів. 😱
Очередь за масквабадом???
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так...