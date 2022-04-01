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У Бєлгороді загорілася нафтобаза. ФОТО

У російському місті Бєлгород загорілася нафтобаза.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харьков Life, про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Про зв'язок пожежі з воєнними діями не повідомляється. Раніше у Бєлгородській області вибухнув склад із боєприпасами.

Дві людини постраждали під час пожежі на нафтобазі, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Також читайте: Вибухи під Бєлгородом сталися через пожежу на складі боєзапасів, - губернатор

У Бєлгороді загорілася нафтобаза 01

Причина, через яку почалася пожежа, поки не називається.

Жителів трьох найближчих вулиць із підприємством евакуювали.


У Бєлгороді загорілася нафтобаза 02

Автор: 

пожежа (4325) росія (65146) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+66
Людський фактор 100%
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01.04.2022 07:04
+45
Оказывается в Белгороде полно бандеровцев. Белгород просится домой.
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01.04.2022 07:07
+40
Интересные вещи происходят в этом белгороде...
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01.04.2022 07:05
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Кацап і сірники - дві речі несумісні.
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01.04.2022 08:01 Відповісти
Паління вбиває.
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01.04.2022 08:02 Відповісти
курили в затяжку і по колу
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01.04.2022 08:08 Відповісти
Приготовиться Курску и её летунам, бомбящим Украину !
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01.04.2022 08:11 Відповісти
Добре, дуже добре. Але мало
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01.04.2022 08:12 Відповісти
Похоже ее с вертолета обстреляли, видео в Твиттер уже есть. Только кто это мог сделать?
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01.04.2022 08:12 Відповісти
Мусіли бути білоруси, бо кисіль-ТВ переконує що уся наша авіація була розкоцана у перший же тиждень
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01.04.2022 08:17 Відповісти
То вертолёт НАТО был, я сам видел, Пилос весь чёрный, только зубы сверкают в темноте так ярко что даже прожектор ему не нужен
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01.04.2022 08:24 Відповісти
в видео это с канала ****** Шария вот его членоканал https://t.me/Novoeizdanie
а вот видос на пикабу с комментами ватными
http://pikabu.ru/story/2_vertoleta_obstrelyali_neftebazu_v_belgorode_8980624#comments
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01.04.2022 11:41 Відповісти
Україні відступати вже нікуди, ви розбудили самі велич українських воїнів, тепер нас не спинити!
Зелений клин наш!
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01.04.2022 08:14 Відповісти
Кросівоє
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01.04.2022 08:21 Відповісти
Удивляет наивность людей в комментариях. Если это человеческий фактор то это хорошо. Если есть видео где зафиксирована атака с вертолетов, то новость выложат как атаку Украины на бедную расию. Хотя так или иначе эту новость используют для призыва населения на военную службу. Тем более с сегодняшнего дня в рашке начался весенний призыв
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01.04.2022 08:24 Відповісти
Одне уточнення: не призову, а повної мобілізації
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01.04.2022 09:21 Відповісти
Слухай сюди Макс Козак. Що ти за гівно сцикливе. Якщо вдарили наші хлопці, то молодці. Коли в нас буде більш потужніша зброя (а вона буде!!!) то вдаримо і по москві.
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01.04.2022 09:36 Відповісти
А ПВО в Белгороде, работает? Может это была наша проверка руссофашистких свиней, на бдительность? Проспали гниды фашисткие авиаудар!!!
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01.04.2022 08:26 Відповісти
ПВО в Белгороде курит, местный алкаши разобрали на металл, также как и технику там вместо ракет кукурузные палочки
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01.04.2022 11:46 Відповісти
Може, це ескадрилься ниших бойових гусаків постаралася.

Треба ж підтримувати москальські міфи-пугалки.
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01.04.2022 08:57 Відповісти
Кіто то куріл і бросіл бічок на сухую траву,а шедшій мімо бєлгородскій бєндєровєц раздмухал і убєжал! Поімка оного нєвозможна із-за сільной задімлєності!!!
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01.04.2022 08:58 Відповісти
Кацапы сами подожгли, чтобы возбудить у своего быдло-населения патриотизм и желание идти воевать с Украиной. Не понимаю щенячьего восторга от этого факта на форуме цензора. Это не наши. У нас много дел на фронте. И они важнее.
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01.04.2022 09:06 Відповісти
За заявами міністерства війни росії вся наша авіація двічі знищена, так що пожежа могла виникнути через недотримання правил безпеки або самопідпал щоб приховати вкрадене.
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01.04.2022 10:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oDiiMt7ff6w&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC Який жах
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01.04.2022 13:03 Відповісти
бледномолевыйм окурок из питерской подворотни самовоспламенился хероически !
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01.04.2022 19:18 Відповісти
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