У Бєлгороді загорілася нафтобаза. ФОТО
У російському місті Бєлгород загорілася нафтобаза.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харьков Life, про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.
Про зв'язок пожежі з воєнними діями не повідомляється. Раніше у Бєлгородській області вибухнув склад із боєприпасами.
Дві людини постраждали під час пожежі на нафтобазі, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Причина, через яку почалася пожежа, поки не називається.
Жителів трьох найближчих вулиць із підприємством евакуювали.
Топ коментарі
+66 Gyro
показати весь коментар01.04.2022 07:04
+45 Вячеслав Галушка
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+40 A rt #506652
показати весь коментар01.04.2022 07:05
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а вот видос на пикабу с комментами ватными
http://pikabu.ru/story/2_vertoleta_obstrelyali_neftebazu_v_belgorode_8980624#comments
Зелений клин наш!
Треба ж підтримувати москальські міфи-пугалки.