У Бєлгороді загорілася нафтобаза. ФОТО

У російському місті Бєлгород загорілася нафтобаза.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харьков Life, про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Про зв'язок пожежі з воєнними діями не повідомляється. Раніше у Бєлгородській області вибухнув склад із боєприпасами.

Дві людини постраждали під час пожежі на нафтобазі, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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Причина, через яку почалася пожежа, поки не називається.

Жителів трьох найближчих вулиць із підприємством евакуювали.



