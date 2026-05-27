Аист резко маневрировал и устремился вниз, чтобы избежать атаки российского БПЛА
Российские оккупанты продолжают демонстрировать свою жестокость, выбирая объектами для своих атак не только гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, но и украинскую дикую природу. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры с камеры российского дрона-камикадзе, оператор которого развлекался преследованием живой птицы.
На обнародованной видеозаписи запечатлено, как российский FPV-дрон почему-то пытается догнать аиста, который спокойно летел в небе.
Убегая от опасного беспилотника, птица резко маневрировала, крутнувшись вокруг продольной оси и устремившись вниз, оставив российского оператора ни с чем.
+38 Den Dionys
Кацапа, як були нелюдями так і будуть довічно, тварюки....
Это видео - как символ Добра и Зла
Зло получило ДУЛЮ
А Добро полетело к жене и детям....