Аист резко маневрировал и устремился вниз, чтобы избежать атаки российского БПЛА

Российские оккупанты продолжают демонстрировать свою жестокость, выбирая объектами для своих атак не только гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, но и украинскую дикую природу. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры с камеры российского дрона-камикадзе, оператор которого развлекался преследованием живой птицы.

На обнародованной видеозаписи запечатлено, как российский FPV-дрон почему-то пытается догнать аиста, который спокойно летел в небе.

Убегая от опасного беспилотника, птица резко маневрировала, крутнувшись вокруг продольной оси и устремившись вниз, оставив российского оператора ни с чем.

