Аист резко маневрировал и устремился вниз, чтобы избежать атаки российского БПЛА

Российские оккупанты продолжают демонстрировать свою жестокость, выбирая объектами для своих атак не только гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, но и украинскую дикую природу. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры с камеры российского дрона-камикадзе, оператор которого развлекался преследованием живой птицы.

На обнародованной видеозаписи запечатлено, как российский FPV-дрон почему-то пытается догнать аиста, который спокойно летел в небе.

Убегая от опасного беспилотника, птица резко маневрировала, крутнувшись вокруг продольной оси и устремившись вниз, оставив российского оператора ни с чем.

Смотрите: Сова успешно атаковала и сбила российский квадрокоптер в Донецкой области. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В российском Белгороде начали травить голубей из-за страха быть атакованными "биологическим оружием". ВИДЕО

армия РФ беспилотник птицы
Топ комментарии
Вони взагалі хворі, якщо ведуть полювання на птахів.. Це якійсь пздць просто
27.05.2026 13:15 Ответить
тренується бидло на птахах, на мирних людях
27.05.2026 14:13 Ответить
а де ти бачив психічно здорових кацапів ??? це ж лайно психічно неврівноважене виведене шляхом мінімум 500 річного практично 100% алкоголізму, інцесту, снохачества, сімейного садизму і тиранії !!!
27.05.2026 14:29 Ответить
27.05.2026 13:18 Ответить
Якби визнав неалежність України,то все було б інакше!
27.05.2026 14:28 Ответить
Ніяка ******* техніка не зрівняється з мільйонами років еволюції живих організмів по ефективності від уникнення загрози життю, що закодовано в ДНК!
27.05.2026 13:22 Ответить
лелеки на відміну від орків не мають лишніх хромосом.
27.05.2026 13:51 Ответить
Було б не погано запрограмувати ось такий неперевершений маневр лелеки в наші дрони!
27.05.2026 13:54 Ответить
для початку треба бачити, що ворожий перехоплювач наближається, тоді і маневри, але їх і без програми може робити людина, але автоматизувати теж непогано.
27.05.2026 14:12 Ответить
А як лелека побачив ззаду загрозу? Дуже просто: він відчув або характерні для польоту хижаків повітряні потоки, або сприйняв на слух незвичний звук вертіння лопатей дрона. Скоріш за все перше.
27.05.2026 14:17 Ответить
я думаю, що не обов'язково почув, а побачив переферійним зором, бо у лелеки очі по боках голови, так еволюційно розвинулось, щоб бачити наближення загрози.
27.05.2026 14:52 Ответить
Погоджуюся, бо у птахів найкращий зір серед живих організмів.
27.05.2026 15:06 Ответить
Чергове підтвердження, що кацап- це живодер !
27.05.2026 13:28 Ответить
бродив по сіті, подивився фоти з "свадьби в навасібірськє", причому тіпо "айтішнік" женився!! ну і рожі у його антілєктуальних калєг! там ніякого антілєкту на харях не відображається, навіть штучного. о де ломброзо матерілу було б для своїх досліджень! ))
27.05.2026 13:29 Ответить
27.05.2026 13:29 Ответить
Згадалось відео як тварюки розстріляли коня задля розваги
27.05.2026 13:29 Ответить
No соmment !!!!
Это видео - как символ Добра и Зла
Зло получило ДУЛЮ
А Добро полетело к жене и детям....
27.05.2026 13:54 Ответить
То лелека з біолабораторії летів на москву заражати кацапів пташиним грипом нічого ви не розумієте. Це навіть зрозуміло по тому як лелека майстерно ухилився від російського протилелечного дрону.
27.05.2026 14:04 Ответить
Ось у кого треба вчитись пілотувати
27.05.2026 14:25 Ответить
Уявляю собі їба...ник кацапа...
27.05.2026 15:13 Ответить
Реально кончені, боцюна їм потрібно.
27.05.2026 15:58 Ответить
Маневр "переворот з переходом у пікірування" виконано на відмінно. А москалі - скажені тварі.
27.05.2026 17:15 Ответить
 
 