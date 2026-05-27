Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 358 950 (+1 000 за сутки), 11 955 танков, 42 790 артиллерийских систем, 24 618 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 358 950 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.26 ориентировочно составляют:

Личного состава - около 1 358 950 (+1 000) человек

танков - 11 955 (+1) шт.

боевых бронированных машин - 24 618 (+3) шт.

артиллерийских систем - 42 790 (+39) шт.

РСЗО - 1 805 (+1) ед.

средства ПВО - 1 397 (+0) ед.

самолетов - 436 (+0) шт.

вертолетов - 353 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы - 1 485 (+10) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 313 342 (+1 307) шт.

крылатые ракеты - 4 687 (+0) шт.

корабли / катера - 33 (+0) шт.

подводные лодки - 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны - 99 645 (+271) шт.

специальная техника - 4 224 (+3) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

