Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 358 950 (+1 000 за сутки), 11 955 танков, 42 790 артиллерийских систем, 24 618 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 358 950 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.26 ориентировочно составляют:
- Личного состава - около 1 358 950 (+1 000) человек
- танков - 11 955 (+1) шт.
- боевых бронированных машин - 24 618 (+3) шт.
- артиллерийских систем - 42 790 (+39) шт.
- РСЗО - 1 805 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 397 (+0) ед.
- самолетов - 436 (+0) шт.
- вертолетов - 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы - 1 485 (+10) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 313 342 (+1 307) шт.
- крылатые ракеты - 4 687 (+0) шт.
- корабли / катера - 33 (+0) шт.
- подводные лодки - 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны - 99 645 (+271) шт.
- специальная техника - 4 224 (+3) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Загалом наземка перевалила за 10 тисяч з початку місяця. Навіть якщо не рахувати НРК (яких "не було" в попередні місяці) то наземка 8 718 од, що також вже є новим місячним рекордом (попередній "топ" 8 657 квітень, 7 966 березень і 6 558 квітень минулого року).
РСЗВ - "вболіваємо"