Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 358 950 (+1 000 за добу), 11 955 танків, 42 790 артсистем, 24 618 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 358 950 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 358 950 (+1 000) осіб

танків - 11 955 (+1) од.

бойових броньованих машин - 24 618 (+3) од.

артилерійських систем - 42 790 (+39) од.

РСЗВ - 1 805 (+1) од.

засоби ППО - 1 397 (+0) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 1 485 (+10) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 313 342 (+1 307) од.

крилаті ракети - 4 687 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 99 645 (+271) од.

спеціальна техніка - 4 224 (+3) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

