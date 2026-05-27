Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 358 950 (+1 000 за добу), 11 955 танків, 42 790 артсистем, 24 618 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 358 950 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 358 950 (+1 000) осіб
- танків - 11 955 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 24 618 (+3) од.
- артилерійських систем - 42 790 (+39) од.
- РСЗВ - 1 805 (+1) од.
- засоби ППО - 1 397 (+0) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 1 485 (+10) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 313 342 (+1 307) од.
- крилаті ракети - 4 687 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 99 645 (+271) од.
- спеціальна техніка - 4 224 (+3) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
