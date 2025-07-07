Российские дроны убили пеликанов: "тренировки" оккупантов проходили на птицах. ВИДЕО

Российские военные продолжают демонстрировать варварское отношение не только к людям, но и к живой природе. Зафиксирован случай, когда оператор российского БПЛА сознательно навел ударный дрон на пару пеликанов в небе, уничтожив птиц для "тренировки" по перехвату целей.

Пеликаны, летевшие в спокойном полете, стали живыми мишенями для армии, которая не чурается убийств гражданских, насилия, мародерства и издевательств над животными, сообщает Цензор.НЕТ.

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