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Российские дроны убили пеликанов: "тренировки" оккупантов проходили на птицах. ВИДЕО

Российские военные продолжают демонстрировать варварское отношение не только к людям, но и к живой природе. Зафиксирован случай, когда оператор российского БПЛА сознательно навел ударный дрон на пару пеликанов в небе, уничтожив птиц для "тренировки" по перехвату целей.

Пеликаны, летевшие в спокойном полете, стали живыми мишенями для армии, которая не чурается убийств гражданских, насилия, мародерства и издевательств над животными, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Нацгвардейцы показали киллзону, которую создали для оккупантов на Харьковщине: благодаря ей уничтожена техника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19968) птицы (54) убийство (6523) дроны (4256)


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Топ комментарии
+23
Це потрібно на весь світ розкрутити.
Особливо Греті показати, вона швидше кошти знайде, ніж деякі члени НАТО.
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07.07.2025 17:26 Ответить
+19
Мучити і нищити все живе - національна риса і невід'ємна скрєпа кацапів...
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07.07.2025 17:41 Ответить
+13
некрофільна москальська мразота здатна тільки вбивати та руйнувати!
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07.07.2025 17:43 Ответить
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Пітухі проти пеліканів...
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07.07.2025 17:15 Ответить
Кацапня , кончена істота і мразь , яких потрібно вбивати на кожному
кроці , де попадуться !!
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07.07.2025 18:57 Ответить
Це потрібно на весь світ розкрутити.
Особливо Греті показати, вона швидше кошти знайде, ніж деякі члени НАТО.
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07.07.2025 17:26 Ответить
Кінбурнській косі приходить *******.
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07.07.2025 17:26 Ответить
Так. Бо саме там мешкали ці птахи. Там щей і розові фламінго були.
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07.07.2025 17:47 Ответить
там багато чого було. Якщо коса буде окупована ще років десять, то і фламінго, щезнуть, і пелікани, і орхідейне поле... І взагалі всю косу можуть засрати ПФМками, так що у цьому життя я вже туди не попаду.
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07.07.2025 18:04 Ответить
Мучити і нищити все живе - національна риса і невід'ємна скрєпа кацапів...
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07.07.2025 17:41 Ответить
Тварюки йьоба...і.
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07.07.2025 17:48 Ответить
В них садизм у крові.
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07.07.2025 18:21 Ответить
некрофільна москальська мразота здатна тільки вбивати та руйнувати!
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07.07.2025 17:43 Ответить
мда русня -интеллект гусеницы - рожи не обезображенные интеллектом ..
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07.07.2025 18:13 Ответить
Кацапи продовжують підтверджувати звання біосміття
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07.07.2025 18:50 Ответить
Просто пелікани теж хотіли в НАТО що і самі спровокували агресію. Покажіть це на весь світ щоб всі бачили хто такі рашисти. Ато даже в сша ще вірять що рашисти це такі добрі люди які б'ються за свободу
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07.07.2025 19:08 Ответить
Нахіба такі істоти поруч саме з нами((((
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07.07.2025 19:58 Ответить
бо ми погано молилися. от чорти поряд і оселилися
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07.07.2025 20:03 Ответить
Це треба повідомити закордонним інформаційним агенствам, західним журналістам, міжнародним екологічним організаціям. Хай весь світ бачить.
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07.07.2025 20:01 Ответить
 
 