Российские дроны убили пеликанов: "тренировки" оккупантов проходили на птицах. ВИДЕО
Российские военные продолжают демонстрировать варварское отношение не только к людям, но и к живой природе. Зафиксирован случай, когда оператор российского БПЛА сознательно навел ударный дрон на пару пеликанов в небе, уничтожив птиц для "тренировки" по перехвату целей.
Пеликаны, летевшие в спокойном полете, стали живыми мишенями для армии, которая не чурается убийств гражданских, насилия, мародерства и издевательств над животными, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+23 Michael Chuma #558025
показать весь комментарий07.07.2025 17:26 Ответить Ссылка
+19 Антип61
показать весь комментарий07.07.2025 17:41 Ответить Ссылка
+13 птах
показать весь комментарий07.07.2025 17:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кроці , де попадуться !!
Особливо Греті показати, вона швидше кошти знайде, ніж деякі члени НАТО.