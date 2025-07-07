Російські дрони вбили пеліканів: "тренування" окупантів відбувалося на птахах. ВIДЕО
Російські військові продовжують демонструвати варварське ставлення не лише до людей, а й до живої природи. Зафіксовано випадок, коли оператор російського БПЛА свідомо навів ударний дрон на пару пеліканів у небі, знищивши птахів задля "тренування" з перехоплення цілей.
Пелікани, що неслися у спокійному польоті, стали живими мішенями для армії, яка не цурається вбивств цивільних, ґвалтівництва, мародерства та знущань над тваринами, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Michael Chuma #558025
показати весь коментар07.07.2025 17:26 Відповісти Посилання
+12 Антип61
показати весь коментар07.07.2025 17:41 Відповісти Посилання
+6 птах
показати весь коментар07.07.2025 17:43 Відповісти Посилання
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кроці , де попадуться !!
Особливо Греті показати, вона швидше кошти знайде, ніж деякі члени НАТО.