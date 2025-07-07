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Російські дрони вбили пеліканів: "тренування" окупантів відбувалося на птахах. ВIДЕО

Російські військові продовжують демонструвати варварське ставлення не лише до людей, а й до живої природи. Зафіксовано випадок, коли оператор російського БПЛА свідомо навів ударний дрон на пару пеліканів у небі, знищивши птахів задля "тренування" з перехоплення цілей.

Пелікани, що неслися у спокійному польоті, стали живими мішенями для армії, яка не цурається вбивств цивільних, ґвалтівництва, мародерства та знущань над тваринами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Нацгвардійці показали кілзону, яку створили для окупантів на Харківщині: завдяки їй знищено техніку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18119) птахи (119) вбивство (3127) дрони (5066)


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Топ коментарі
+14
Це потрібно на весь світ розкрутити.
Особливо Греті показати, вона швидше кошти знайде, ніж деякі члени НАТО.
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07.07.2025 17:26 Відповісти
+12
Мучити і нищити все живе - національна риса і невід'ємна скрєпа кацапів...
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07.07.2025 17:41 Відповісти
+6
некрофільна москальська мразота здатна тільки вбивати та руйнувати!
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07.07.2025 17:43 Відповісти
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Пітухі проти пеліканів...
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07.07.2025 17:15 Відповісти
Кацапня , кончена істота і мразь , яких потрібно вбивати на кожному
кроці , де попадуться !!
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07.07.2025 18:57 Відповісти
Це потрібно на весь світ розкрутити.
Особливо Греті показати, вона швидше кошти знайде, ніж деякі члени НАТО.
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07.07.2025 17:26 Відповісти
Кінбурнській косі приходить *******.
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07.07.2025 17:26 Відповісти
Так. Бо саме там мешкали ці птахи. Там щей і розові фламінго були.
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07.07.2025 17:47 Відповісти
там багато чого було. Якщо коса буде окупована ще років десять, то і фламінго, щезнуть, і пелікани, і орхідейне поле... І взагалі всю косу можуть засрати ПФМками, так що у цьому життя я вже туди не попаду.
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07.07.2025 18:04 Відповісти
Мучити і нищити все живе - національна риса і невід'ємна скрєпа кацапів...
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07.07.2025 17:41 Відповісти
Тварюки йьоба...і.
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07.07.2025 17:48 Відповісти
В них садизм у крові.
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07.07.2025 18:21 Відповісти
некрофільна москальська мразота здатна тільки вбивати та руйнувати!
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07.07.2025 17:43 Відповісти
мда русня -интеллект гусеницы - рожи не обезображенные интеллектом ..
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07.07.2025 18:13 Відповісти
Кацапи продовжують підтверджувати звання біосміття
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07.07.2025 18:50 Відповісти
Просто пелікани теж хотіли в НАТО що і самі спровокували агресію. Покажіть це на весь світ щоб всі бачили хто такі рашисти. Ато даже в сша ще вірять що рашисти це такі добрі люди які б'ються за свободу
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07.07.2025 19:08 Відповісти
 
 