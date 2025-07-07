Російські дрони вбили пеліканів: "тренування" окупантів відбувалося на птахах. ВIДЕО

Російські військові продовжують демонструвати варварське ставлення не лише до людей, а й до живої природи. Зафіксовано випадок, коли оператор російського БПЛА свідомо навів ударний дрон на пару пеліканів у небі, знищивши птахів задля "тренування" з перехоплення цілей.

Пелікани, що неслися у спокійному польоті, стали живими мішенями для армії, яка не цурається вбивств цивільних, ґвалтівництва, мародерства та знущань над тваринами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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