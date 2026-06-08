Птицы на Донетчине начали вить гнезда из оптоволоконных кабелей от FPV-дронов. ФОТОрепортаж
В зоне боевых действий зафиксировали уникальное явление: птицы начали использовать остатки оптоволоконных кабелей от беспилотников в качестве строительного материала для своих гнезд.
На эту необычную находку обратила внимание исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб, которая опубликовала соответствующие фотографии в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Находка после взрыва авиабомбы
Необычное гнездо обнаружили после очередного обстрела на востоке Украины. По словам Елены Трегуб, события разворачивались в Донецкой области, где после взрыва российской управляемой авиабомбы было сильно повреждено дерево.
Из сломанных веток на землю выпало птичье гнездо, которое удивило исследователей своей структурой: оно было почти полностью сплетено из оптоволоконного кабеля, который массово остается на поле боя после использования новейших FPV-дронов. Вместо традиционных веточек, мха и травы птицы адаптировали под свои нужды искусственный материал, который обеспечивает управление беспилотниками в условиях действия РЭБ.
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