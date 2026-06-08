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Новости Фото Российский дрон на оптоволокне
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Птицы на Донетчине начали вить гнезда из оптоволоконных кабелей от FPV-дронов. ФОТОрепортаж

В зоне боевых действий зафиксировали уникальное явление: птицы начали использовать остатки оптоволоконных кабелей от беспилотников в качестве строительного материала для своих гнезд.

На эту необычную находку обратила внимание исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб, которая опубликовала соответствующие фотографии в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Находка после взрыва авиабомбы

Необычное гнездо обнаружили после очередного обстрела на востоке Украины. По словам Елены Трегуб, события разворачивались в Донецкой области, где после взрыва российской управляемой авиабомбы было сильно повреждено дерево.

Из сломанных веток на землю выпало птичье гнездо, которое удивило исследователей своей структурой: оно было почти полностью сплетено из оптоволоконного кабеля, который массово остается на поле боя после использования новейших FPV-дронов. Вместо традиционных веточек, мха и травы птицы адаптировали под свои нужды искусственный материал, который обеспечивает управление беспилотниками в условиях действия РЭБ.

гнезда
гнезда

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Автор: 

птицы (55) Украина (44435) Донецкая область (12419) дроны (7309) война в Украине (8425)
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Топ комментарии
+4
Навіть птахи пристосовуються до війни...
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08.06.2026 17:13 Ответить
+4
Ви молодий ще.Це Дроздов.Ведучий совєцької програми" В мірє животних".Єдина програма,яку можна було дивитись при совєтах.
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08.06.2026 17:37 Ответить
+3
Ну що тут дивуватись... Це українські птахи
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08.06.2026 17:13 Ответить
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Природа "самоочищується"... Хоч і таким "оригінальним" способом...
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08.06.2026 17:11 Ответить
Ну що тут дивуватись... Це українські птахи
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08.06.2026 17:13 Ответить
Навіть птахи пристосовуються до війни...
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08.06.2026 17:13 Ответить
Знайомий, любитель підводного плавання, був на островах Індонезії. Так казав, що возили їх попірнать у тих місцях, де була якась морська битва, у часи ІІ Світової. Показував фото. Там кораблі затонулі, суцільно обліплені коралами, водоростями, молюсками, актиніями, та іншою морською живністю. Деякі кораблі лише загальними обрисами нагадували колишнє людське творіння...
Природа "бере своє"...
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08.06.2026 17:57 Ответить
чекаємо на круків на мікрочіпах з гігабайтною пам'ятю.
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08.06.2026 17:14 Ответить
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08.06.2026 17:19 Ответить
шо за мавпа ?
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08.06.2026 17:25 Ответить
Ви молодий ще.Це Дроздов.Ведучий совєцької програми" В мірє животних".Єдина програма,яку можна було дивитись при совєтах.
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08.06.2026 17:37 Ответить
Птахи Мадяра ?
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08.06.2026 17:21 Ответить
Это они ещё гигабитный интернет не начали раздавать.
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08.06.2026 17:40 Ответить
Але оптолокно в гнізда вже провели
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08.06.2026 17:46 Ответить
 
 