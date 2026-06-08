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Новости Обстрел Славянска
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Российские ФАБ-250 нанесли удар по Славянску: 9 человек ранены

Славянск после обстрела

Число раненых вследствие российского авиаудара по Славянску в Донецкой области возросло до девяти человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

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Удар по жилой застройке

8 июня 2026 года российские войска нанесли удар по Славянску тремя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК. Под обстрел попала жилая застройка города.

По официальным данным, ранения получили шесть женщин в возрасте от 48 до 75 лет, двое мужчин в возрасте 59 и 68 лет, а также 17-летняя девушка.

"8 июня 2026 года оккупационные войска атаковали Славянск тремя ФАБ-250 из УМПК. Под вражеским огнем оказалась жилая застройка", — отметили в прокуратуре.

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Последствия атаки и расследование

У пострадавших зафиксированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, осколочные ранения, закрытый перелом, множественные рваные и резаные раны, а также контузии. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

В эпицентре взрывов полностью разрушен частный дом. Еще 14 частных и многоквартирных домов, а также автотранспорт получили повреждения.

Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

  • Ранее сообщалось о как минимум 7 раненых вследствие удара по Славянску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Птицы в Донецкой области начали вьет гнезда из оптоволоконных кабелей от FPV-дронов. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (33040) атака (1554) Донецкая область (12419) ФАБ (50) Краматорский район (1247) Славянск (2724)
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А по якому російському місту вдарили українські КАБи?

Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила ******** війни», - повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
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08.06.2026 18:19 Ответить
Штепа із шуфричем і єфремовим та ригоАНАЛИ у КМУ і ВРУ, ГПУ мабуть, разом з верещучкою - шмигалем і зеленським, десь глибоко зхвильовані, знаючи, що їх чекає від Українців!!??
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08.06.2026 18:25 Ответить
Якась маячня.
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08.06.2026 18:53 Ответить
Убога та нікчемна, остання смердюча части кривавої совдепії, здихає на території московитів!! Варлаам Шаламов, це пророче передбачив у своїх «Колимських расказах»!!
ПО РОМАНУ ВАРЛААМА ШАЛАМОВА ОСНОВАН НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ В ЛАГЕРЯХ ГУЛАГА!
https://www.youtube.com/watch?v=8y3W7YdGAVU
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08.06.2026 19:10 Ответить
Знову не зрозуміло. Не можу ув'язати приліт трьох КАБів по місту, поранення 9-х громадян України із написаним вище.
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08.06.2026 19:22 Ответить
А для цього і існують причинно-наслідкові зв'язки щодо Подій та Законів для Людей!!
Видно, це не для вашого розуму справа! Це природньо!!…
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08.06.2026 19:26 Ответить
Природно чітко формулювати свою думку з приводу події. У вас я цього не бачу.
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08.06.2026 19:33 Ответить
 
 