Российские ФАБ-250 нанесли удар по Славянску: 9 человек ранены

Число раненых вследствие российского авиаудара по Славянску в Донецкой области возросло до девяти человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

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Удар по жилой застройке

8 июня 2026 года российские войска нанесли удар по Славянску тремя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК. Под обстрел попала жилая застройка города.

По официальным данным, ранения получили шесть женщин в возрасте от 48 до 75 лет, двое мужчин в возрасте 59 и 68 лет, а также 17-летняя девушка.

"8 июня 2026 года оккупационные войска атаковали Славянск тремя ФАБ-250 из УМПК. Под вражеским огнем оказалась жилая застройка", — отметили в прокуратуре.

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Последствия атаки и расследование

У пострадавших зафиксированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, осколочные ранения, закрытый перелом, множественные рваные и резаные раны, а также контузии. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь.

В эпицентре взрывов полностью разрушен частный дом. Еще 14 частных и многоквартирных домов, а также автотранспорт получили повреждения.

Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о как минимум 7 раненых вследствие удара по Славянску.

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