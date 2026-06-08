Российские ФАБ-250 нанесли удар по Славянску: 9 человек ранены
Число раненых вследствие российского авиаудара по Славянску в Донецкой области возросло до девяти человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры в Telegram.
Удар по жилой застройке
8 июня 2026 года российские войска нанесли удар по Славянску тремя авиабомбами ФАБ-250 с УМПК. Под обстрел попала жилая застройка города.
По официальным данным, ранения получили шесть женщин в возрасте от 48 до 75 лет, двое мужчин в возрасте 59 и 68 лет, а также 17-летняя девушка.
"8 июня 2026 года оккупационные войска атаковали Славянск тремя ФАБ-250 из УМПК. Под вражеским огнем оказалась жилая застройка", — отметили в прокуратуре.
Последствия атаки и расследование
У пострадавших зафиксированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением мозга, осколочные ранения, закрытый перелом, множественные рваные и резаные раны, а также контузии. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь.
В эпицентре взрывов полностью разрушен частный дом. Еще 14 частных и многоквартирных домов, а также автотранспорт получили повреждения.
Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
- Ранее сообщалось о как минимум 7 раненых вследствие удара по Славянску.
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