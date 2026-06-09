Харків атакували російські дрони: пошкоджено комунальне підприємство, поранено щонайменше 6 людей (оновлено)

У Харкові в ніч на 9 червня пролунала серія вибухів у результаті атаки російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях керівника Харківської ОДА Олега Синєгубова та міського голови Ігоря Терехова в Telegram.

Удар БпЛА по місту та перші наслідки

Синєгубов повідомив, що Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА, у місті пролунала серія вибухів.

За словами Терехова, зафіксовано влучання у Шевченківському та Холодногірському районах.

"Є інформація про одну поранену людину внаслідок обстрілу, що триває", – зазначив мер.

Згодом він уточнив, що внаслідок атаки виникли пожежі. Також пошкоджено будівлю одного з комунальних підприємств міста, поранено працівника.

Оновлена інформація

Пізніше Терехов написав у Телеграмі про влучання у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Наразі відомо про шістьох постраждалих по всіх місцях ударів - їх біля десятка, - додав він.

Олег Синієубов повідомив також про російську атаку на Чугуїв. За його словами, внаслідок обстрілу троє людей загинули.

У місті спалахнули пожежі. На місці обстрілів працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, минулої доби окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: одна людина загинула, ще 10 поранені.

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