Харків атакували російські дрони: пошкоджено комунальне підприємство, поранено щонайменше 6 людей (оновлено)
У Харкові в ніч на 9 червня пролунала серія вибухів у результаті атаки російських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях керівника Харківської ОДА Олега Синєгубова та міського голови Ігоря Терехова в Telegram.
Удар БпЛА по місту та перші наслідки
Синєгубов повідомив, що Харків перебуває під атакою ворожих БпЛА, у місті пролунала серія вибухів.
За словами Терехова, зафіксовано влучання у Шевченківському та Холодногірському районах.
"Є інформація про одну поранену людину внаслідок обстрілу, що триває", – зазначив мер.
Згодом він уточнив, що внаслідок атаки виникли пожежі. Також пошкоджено будівлю одного з комунальних підприємств міста, поранено працівника.
Оновлена інформація
Пізніше Терехов написав у Телеграмі про влучання у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Наразі відомо про шістьох постраждалих по всіх місцях ударів - їх біля десятка, - додав він.
Олег Синієубов повідомив також про російську атаку на Чугуїв. За його словами, внаслідок обстрілу троє людей загинули.
У місті спалахнули пожежі. На місці обстрілів працюють всі екстрені служби.
- Нагадаємо, минулої доби окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: одна людина загинула, ще 10 поранені.
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