Россияне нанесли удар по Холодногорскому району Харькова: трое пострадавших. ФОТО
Российский удар по Холодногорскому району Харькова вечером 9 июня вызвал пожар в частном доме и повредил жилую застройку. Вследствие атаки пострадали три человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Вследствие "прилета" в землю рядом с частным жилым домом загорелась крыша дома. Повреждены 8 частных домовладений, многоквартирный дом и три автомобиля. Экстренные службы устраняют последствия атаки", — написал он.
Пострадавшие
- По уточненной информации, в Холодногорском районе пострадали 48-летняя и 71-летняя женщины. Врачи оказали всю необходимую помощь.
- Также вследствие вражеского обстрела в Холодногорском районе пострадала 14-летняя девочка. Ребенок перенес острую стрессовую реакцию.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня российские войска нанесли удары беспилотниками по Киевскому, Слободскому, Основянскому и Шевченковскому районам Харькова. Вследствие обстрела пострадали две женщины, а один из дронов попал в жилой дом.
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