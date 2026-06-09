Массированная атака на Харьковскую область: в Чугуеве - трое погибших, в Харькове - 15 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 9 июня российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар (БПЛА и ракеты) по Харькову и Чугуеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова, мэров Игоря Терехова и Галину Минаеву.

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Харьков пережил очередную массированную атаку дронов

Российские войска совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову. По состоянию на утро подтверждено 11 попаданий БПЛА по городу, еще два дрона упали без детонации. Под ударами оказались Шевченковский и Холодногорский районы.

По словам Синегубова, враг наносил удары по жилым домам, гражданским предприятиям, магазинам, автомобилям и объектам городской инфраструктуры.

Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Только чудом обошлось без погибших. Возле дома сгорели автомобили, десятки машин получили повреждения, в окружающих домах выбиты окна.

Еще один дрон попал в многоквартирный дом между восьмым и девятым этажами, однако не взорвался. Жильцов дома эвакуировали.

В результате обстрела повреждены жилые дома, административные и производственные помещения, бизнес-центр, кафе, церковь и не менее 18 автомобилей. В разных районах города вспыхнули пожары, спасатели продолжали ликвидировать их последствия.

Среди пострадавших - трое детей

Сначала медики сообщали о нескольких пострадавших, однако их число постепенно росло. По состоянию на 03:23 известно уже о 15 людях, которым потребовалась помощь.

Среди пострадавших - трое детей: две девочки в возрасте 11 и 16 лет, а также годовалый мальчик. У детей диагностировали острую реакцию на стресс.

В больницу госпитализировали трех женщин. В частности, 53-летняя и 62-летняя харьковчанки получили травмы различной степени тяжести. Еще несколько человек, среди которых 34-летний мужчина и 21-летняя женщина, испытали острую реакцию на стресс. Части пострадавших медики оказали помощь на месте.

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Серия ракетных ударов по Чугуеву

В ночь на 9 июня российские войска нанесли серию ракетных ударов по Чугуеву в Харьковской области, сообщила городской голова Галина Минаева. По ее словам, под обстрел попала, в частности, центральная часть города.

"Около получаса назад враг нанес серию ракетных ударов, в том числе по центральной части Чугуева. В результате обстрела возникли пожары", – отметила она.

На местах попаданий сразу приступили к работе спасательные службы, которые устанавливали масштабы разрушений и ликвидировали последствия атаки.

Есть погибшие и раненые

Впоследствии стало известно о жертвах среди мирного населения.

"По предварительной информации, к большому сожалению, у нас три погибших и три раненых", – сообщила Минаева.

Синегубов подтвердил, что в результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.

"В результате вражеской атаки на г. Чугуев вспыхнули пожары, повреждены гражданские автомобили, многоквартирные и частные дома. К сожалению, есть погибшие и раненые", – отметил он.

Позже Синегубов уточнил, что среди жертв российского удара – 22-летняя женщина.

"В результате вражеского удара в Чугуеве погибла 22-летняя женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", – написал глава области.

Повреждены десятки домов

В результате ракетной атаки в городе зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, повреждения получили около восьми многоквартирных домов и более десяти частных домовладений. Также повреждены гражданские автомобили.

На местах прилетов продолжалась ликвидация пожаров. К работе были привлечены все экстренные службы, которые продолжали разбирать завалы, оказывать помощь пострадавшим и документировать последствия очередного удара по мирному городу.

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