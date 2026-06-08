На Черниговщине из-за атаки РФ обесточены более 48 тысяч абонентов

В Черниговской области вследствие российского нападения 8 июня без электроснабжения остались более 48 тысяч абонентов.

Об этом говорится в сообщении АО "Черниговоблэнерго" в Telegram, цитирует Цензор.НЕТ.

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Масштабы отключения электроэнергии

По данным энергетиков, предварительно из-за вражеской атаки на энергообъект в Корюковском районе было обесточено более 48 тысяч потребителей.

Отключения зафиксированы в Корюковском и Новгород-Северском районах области.

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Работы по восстановлению электроснабжения

Энергетики сообщили, что в настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроснабжения для потребителей.

Они работают над ликвидацией последствий повреждений и возвращением света в пострадавшие районы.

Ранее мы писали, что 8 июня рашисты нанесли удар по спальному району Запорожья: 2 погибших, 24 пострадавших.

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