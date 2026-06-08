На Черниговщине из-за атаки РФ обесточены более 48 тысяч абонентов
В Черниговской области вследствие российского нападения 8 июня без электроснабжения остались более 48 тысяч абонентов.
Об этом говорится в сообщении АО "Черниговоблэнерго" в Telegram, цитирует Цензор.НЕТ.
Масштабы отключения электроэнергии
По данным энергетиков, предварительно из-за вражеской атаки на энергообъект в Корюковском районе было обесточено более 48 тысяч потребителей.
Отключения зафиксированы в Корюковском и Новгород-Северском районах области.
Работы по восстановлению электроснабжения
Энергетики сообщили, что в настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроснабжения для потребителей.
Они работают над ликвидацией последствий повреждений и возвращением света в пострадавшие районы.
Ранее мы писали, что 8 июня рашисты нанесли удар по спальному району Запорожья: 2 погибших, 24 пострадавших.
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