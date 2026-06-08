На Чернігівщині через атаку РФ знеструмлені понад 48 тисяч абонентів
У Чернігівській області внаслідок російської атаки 8 червня без електропостачання залишилися понад 48 тисяч абонентів.
Про це йдеться у повідомленні АТ "Чернігівобленерго" у Телеграмі, цитує Цензор.НЕТ.
Масштаби відключення електроенергії
За даними енергетиків, попередньо через ворожу атаку на енергооб’єкт у Корюківському районі було знеструмлено понад 48 тисяч споживачів.
Відключення зафіксовані у Корюківському та Новгород-Сіверському районах області.
Роботи з відновлення електропостачання
Енергетики повідомили, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання для споживачів.
Вони працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень та поверненням світла в постраждалі райони.
Раніше ми писали, що 8 червня рашисти вдарили по спальному району Запоріжжя: 2 загиблих, 24 постраждалих.
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Nika Vesela
показати весь коментар08.06.2026 21:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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