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Новини Відключення електроенергії
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На Чернігівщині через атаку РФ знеструмлені понад 48 тисяч абонентів

на Чергінівщині після обстрілів відсутнє електропостачання

У Чернігівській області внаслідок російської атаки 8 червня без електропостачання залишилися понад 48 тисяч абонентів.

Про це йдеться у повідомленні АТ "Чернігівобленерго" у Телеграмі, цитує Цензор.НЕТ.

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Масштаби відключення електроенергії

За даними енергетиків, попередньо через ворожу атаку на енергооб’єкт у Корюківському районі було знеструмлено понад 48 тисяч споживачів.

Відключення зафіксовані у Корюківському та Новгород-Сіверському районах області.

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Роботи з відновлення електропостачання

Енергетики повідомили, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання для споживачів.

Вони працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень та поверненням світла в постраждалі райони.

Раніше ми писали, що 8 червня рашисти вдарили по спальному району Запоріжжя: 2 загиблих, 24 постраждалих.

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Автор: 

обстріл (34391) атака (1617) електроенергія (6875) Чернігівська область (1388)
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Сподіваюсь Федоров і тут розробить систему, щоб всі дрони параші були збиті.
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08.06.2026 21:45 Відповісти
 
 