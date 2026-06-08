Стріляв з автомата та чинив сексуальне насильство над жінкою: повідомлено про підозру окупанту

Слідчі поліції Чернігівщини спільно з оперативниками карного розшуку та фахівцями з кримінального аналізу встановили особу російського військовослужбовця, який вчинив жорстокий воєнний злочин проти цивільної жінки під час тимчасової окупації регіону.

Воєнним злочинцем виявився 37-річний мешканець республіки Тива Російської Федерації, який є військовослужбовцем однієї з мотострілецьких бригад окупаційних військ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі воєнного злочину

Слідство встановило, що трагедія сталася наприкінці березня 2022 року в селищі Ріпки Чернігівського району. Ідентифікований російський окупант, озброєний автоматом, ніс службу на одному з ворожих блокпостів.

До нього звернулася місцева мешканка, яка була вдягнена у цивільний одяг і не мала жодного стосунку до Збройних Сил України чи інших військових формувань. Жінка лише попросила дозволу безпечно проїхати через блокпост.

Побачивши цивільну, російський солдат влаштував над нею жорстоку розправу:

Спочатку він відкрив вогонь з автомата, стріляючи жінці просто під ноги.

Коли вона спробувала врятуватися, окупант наздогнав її, схопив за волосся та сильно вдарив прикладом зброї в живіт.

Після того, як потерпіла від удару впала на землю, військовий РФ вчинив відносно неї дії сексуального характеру.

Завдяки злагодженій роботі обласної поліції, карного розшуку та за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури особу гвалтівника було повністю верифіковано.

Поліцейські оголосили фігуранту підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування наразі триває, правоохоронці збирають повну доказову базу для притягнення воєнного злочинця до відповідальності.

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