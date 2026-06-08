Стрелял из автомата и совершил сексуальное насилие над женщиной: оккупанту сообщено о подозрении

Следователи полиции Черниговской области совместно с оперативниками уголовного розыска и специалистами по криминальному анализу установили личность российского военнослужащего, совершившего жестокое военное преступление против гражданской женщины во время временной оккупации региона.

Военным преступником оказался 37-летний житель республики Тыва Российской Федерации, являющийся военнослужащим одной из мотострелковых бригад оккупационных войск, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали военного преступления

Следствие установило, что трагедия произошла в конце марта 2022 года в поселке Репки Черниговского района. Идентифицированный российский оккупант, вооруженный автоматом, нес службу на одном из вражеских блокпостов.

К нему обратилась местная жительница, которая была одета в гражданскую одежду и не имела никакого отношения к Вооруженным Силам Украины или другим военным формированиям. Женщина лишь попросила разрешения безопасно проехать через блокпост.

Увидев гражданскую, российский солдат устроил над ней жестокую расправу:

Сначала он открыл огонь из автомата, стреляя женщине прямо под ноги.

Когда она попыталась спастись, оккупант догнал ее, схватил за волосы и сильно ударил прикладом оружия в живот.

После того, как пострадавшая от удара упала на землю, военный РФ совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Благодаря слаженной работе областной полиции, уголовного розыска и под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры личность насильника была полностью установлена.

Полицейские объявили фигуранту подозрение в совершении преступления. Досудебное расследование в настоящее время продолжается, правоохранители собирают полную доказательную базу для привлечения военного преступника к ответственности.

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