В Донецкой области жертвами сексуального насилия оккупантов стали 26 человек, среди них — 6 детей

В Донецкой области от сексуального насилия оккупантов пострадали дети, женщины и мужчины

В Донецкой области жертвами сексуального насилия со стороны российских военных стали 17 женщин, трое мужчин и шесть детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время расследуются 26 уголовных производств по фактам сексуального насилия, связанного с вооруженным конфликтом.

Из них 10 производств открыты непосредственно по фактам изнасилований.

"Речь идет о страшных событиях и разрушенных человеческих судьбах. Наказание за это – неизбежно", – заявил руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий.

В прокуратуре подчеркнули, что сексуальное насилие является частью системных преступлений российских оккупантов на захваченных территориях, которые сопровождаются убийствами, пытками и насилием в отношении гражданских лиц.

26 людей? та канєшно.... а 000 чи 0000 нулі забув дописати
12.05.2026 15:49 Ответить
26 кримінальних справ? Це за який період відкрито? Можливо стаття не повна. З 2014 року як вже написали вище, нажаль здається, що не вистачає декілька нулів.
12.05.2026 16:14 Ответить
 
 