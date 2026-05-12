В Донецкой области жертвами сексуального насилия оккупантов стали 26 человек, среди них — 6 детей

В Донецкой области жертвами сексуального насилия со стороны российских военных стали 17 женщин, трое мужчин и шесть детей.

Донецкая областная прокуратура.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время расследуются 26 уголовных производств по фактам сексуального насилия, связанного с вооруженным конфликтом.

Из них 10 производств открыты непосредственно по фактам изнасилований.

"Речь идет о страшных событиях и разрушенных человеческих судьбах. Наказание за это – неизбежно", – заявил руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий.

В прокуратуре подчеркнули, что сексуальное насилие является частью системных преступлений российских оккупантов на захваченных территориях, которые сопровождаются убийствами, пытками и насилием в отношении гражданских лиц.

