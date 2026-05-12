На Донеччині жертвами сексуального насильства окупантів стали 26 людей, серед них - 6 дітей
На Донеччині жертвами сексуального насильства з боку російських військових стали 17 жінок, троє чоловіків та шестеро дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Донецька обласна прокуратура.
У прокуратурі зазначили, що наразі розслідуються 26 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом.
Із них 10 проваджень відкриті безпосередньо за фактами зґвалтувань.
"Йдеться про страшні події і понівечені людські долі. Покарання за це – неминуче", – заявив керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.
У прокуратурі наголосили, що сексуальне насильство є частиною системних злочинів російських окупантів на захоплених територіях, які супроводжуються вбивствами, катуваннями та насильством щодо цивільних.
