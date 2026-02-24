3 доби утримував в полоні і ґвалтував жінку на Запоріжжі: справу військового РФ передано до суду

Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військового, який під час окупації Запорізької області протягом трьох діб незаконно утримував цивільну жінку та ґвалтував її.

Обвинувачений - командир 4-ої роти 2-го мотострілецького батальйону 4-ої гвардійської військової бази 58-ої загальновійськової армії ЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними слідства, з 29 листопада по 1 грудня 2022 року, користуючись беззахисністю цивільного населення під час окупації, він силоміць позбавив місцеву жительку волі. Жінку утримували у приватному будинку без можливості вийти чи звернутися по допомогу. Упродовж трьох діб вона перебувала в умовах повної ізоляції та залежності від озброєного загарбника.

Скориставшись її вразливістю, окупант неодноразово вчиняв сексуальне насильство.

Нині відомо, що санкція статті, як йому висунули, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

