Новини Звірства та зґвалтування на окупованих територіях
3 доби утримував в полоні і ґвалтував жінку на Запоріжжі: справу військового РФ передано до суду

Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військового, який під час окупації Запорізької області протягом трьох діб незаконно утримував цивільну жінку та ґвалтував її.

Обвинувачений - командир 4-ої роти 2-го мотострілецького батальйону 4-ої гвардійської військової бази 58-ої загальновійськової армії ЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними слідства, з 29 листопада по 1 грудня 2022 року, користуючись беззахисністю цивільного населення під час окупації, він силоміць позбавив місцеву жительку волі. Жінку утримували у приватному будинку без можливості вийти чи звернутися по допомогу. Упродовж трьох діб вона перебувала в умовах повної ізоляції та залежності від озброєного загарбника.

Скориставшись її вразливістю, окупант неодноразово вчиняв сексуальне насильство.

Нині відомо, що санкція статті, як йому висунули, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

армія рф зґвалтування Запорізька область Офіс Генпрокурора
А ждуни-коригувальники та борцуни з мобілізацією в Україні, все чекають на таких московитів-окупантів!!!
24.02.2026 13:42 Відповісти
Ну да.Их потом мамаши и жены под юбками не уберегут от кпцапской мобилизации ибо если только кидаться на орков начнут сразу в грудину получать станут и не факт ,что только кулаками или что еще хуже изнасилуют пару таких бабищ в назидание ухылянтам мол ,вот ,что с вашими бабами будет если вы противиться станете новой власти и ее законам. Перед кацапами они слишком не повыступают😆
24.02.2026 13:48 Відповісти
як добре, що я один і в мене нікого немає. як і майна.
і нічого мене тут не тримає.
24.02.2026 17:06 Відповісти
Це явище масове. Але яка жінка дозволить собі оповідати, що тварюки з нею робили. Тому маємо поодинокі випадки свідчень згвалтованих свиньми жінок. Це повторилася картина Другої світової, коли кацапота увірвалася в Європу. Жінки свідчать аж на старості.
24.02.2026 13:43 Відповісти
Воно ж ніколи не бачило гарної жінки а їхні як не на солях то під брагою не миті гидкі свині і ті чистіші
24.02.2026 14:43 Відповісти
 
 