До довічного ув’язнення засуджено мешканця Житомирщини, який убив дружину з тещею та брехав 9-річному пасинку

У липні 2024 року під час святкування ювілейного дня народження між чоловіком та дружиною стався конфлікт. Теща заступилася за доньку, яка скаржилася на образи та побиття.

У ході суперечки жінка наказала зятю забирати речі та залишити будинок, придбаний за її кошти. У відповідь чоловік схопив ніж і завдав обом жінкам численних ударів, зокрема у життєво важливі органи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони загинули на місці

Після цього він намагався приховати злочин: забив дошкою двері в лазню, де сталося вбивство. Чоловік також забрав решту алкоголю, пішов у будинок допивати та вигадувати собі алібі.

9-річному хлопчику й сусідам він казав, що мати та бабуся поїхали до Запоріжжя.

Під час суду хлопчик розповів, що наступного ранку після трагедії бачив тіла матері та бабусі. Він дуже злякався, замкнувся в собі й нікому нічого не сказав. Лише через кілька днів сусіди виявили загиблих і повідомили поліцію.

У липні 2025 суд призначив чоловіку покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Прокурори Житомирської обласної прокуратури подали апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора, визнав попереднє покарання надто м’яким і ухвалив новий вирок - довічне позбавлення волі.

Також задоволено позов в інтересах 9-річного хлопчика - присуджено 10 мільйонів гривень моральної шкоди. Нині дитина перебуває під опікою хрещеної, адже інших близьких родичів у нього не залишилося.

