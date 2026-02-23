РУС
К пожизненному заключению приговорен житель Житомирщины, который убил жену с тещей и лгал 9-летнему пасынку

К пожизненному заключению приговорен житель Житомирской области

В июле 2024 года во время празднования юбилейного дня рождения между мужем и женой произошел конфликт. Теща заступилась за дочь, которая жаловалась на оскорбления и избиения.

В ходе спора женщина приказала зятю забрать вещи и покинуть дом, приобретенный за ее средства. В ответ мужчина схватил нож и нанес обеим женщинам многочисленные удары, в том числе в жизненно важные органы, сообщает Цензор.НЕТ.

Они погибли на месте

После этого он пытался скрыть преступление: забил доской дверь в баню, где произошло убийство. Мужчина также забрал остатки алкоголя, пошел в дом допивать и придумывать себе алиби.

9-летнему мальчику и соседям он говорил, что мать и бабушка уехали в Запорожье.

Во время суда мальчик рассказал, что на следующее утро после трагедии видел тела матери и бабушки. Он очень испугался, замкнулся в себе и никому ничего не сказал. Только через несколько дней соседи обнаружили погибших и сообщили в полицию.

В июле 2025 года суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы. Прокуроры Житомирской областной прокуратуры подали апелляцию на это решение.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора, признал предыдущее наказание слишком мягким и вынес новый приговор - пожизненное лишение свободы.

Также удовлетворен иск в интересах 9-летнего мальчика - присуждено 10 миллионов гривен морального ущерба. Сейчас ребенок находится под опекой крестной, ведь других близких родственников у него не осталось.

Страшне лихо, цікаво хто заявив про таку моральну шкоду?
показать весь комментарий
23.02.2026 15:01 Ответить
Без упорядкування правил продажу алкоголю не обійтись. Наразі триває алкоцид народу(
показать весь комментарий
23.02.2026 15:09 Ответить
я бы свою тещю заху...л с очень большим удовольствием.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:18 Ответить
Кацапські гени лізуть назовні?
показать весь комментарий
23.02.2026 15:54 Ответить
Чтож Вам так не повезло?
показать весь комментарий
23.02.2026 19:18 Ответить
Особливо цікаво хто ж 10 млн. виплатить бідолашній дитині...Призначили б одразу мільярд....До речи, в УК передумовлено виплати Державою,в уж Держава,в регресному порядку повинна стягнути з злодія....Але то,як з пенсіями - на положено хріна наложено.....
показать весь комментарий
23.02.2026 15:39 Ответить
 
 