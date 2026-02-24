РУС
Новости Зверства и изнасилования
3 суток удерживал в плену и насиловал женщину на Запорожье: дело военного РФ передано в суд

3 суток удерживал в плену и насиловал женщину в Запорожье

Прокуроры Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного, который во время оккупации Запорожской области в течение трех суток незаконно удерживал гражданскую женщину и насиловал ее.

Обвиняемый - командир 4-й роты 2-го мотострелкового батальона 4-й гвардейской военной базы 58-й общевойсковой армии ВС РФ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным следствия, с 29 ноября по 1 декабря 2022 года, пользуясь беззащитностью гражданского населения во время оккупации, он силой лишил местную жительницу свободы. Женщину удерживали в частном доме без возможности выйти или обратиться за помощью. В течение трех суток она находилась в условиях полной изоляции и зависимости от вооруженного захватчика.

Воспользовавшись ее уязвимостью, оккупант неоднократно совершал сексуальное насилие.

Сейчас известно, что санкция статьи, которую ему предъявили, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

армия РФ (10448) изнасилование (96) Запорожская область (2197) Офис Генпрокурора (1216)
А ждуни-коригувальники та борцуни з мобілізацією в Україні, все чекають на таких московитів-окупантів!!!
24.02.2026 13:42 Ответить
Ну да.Их потом мамаши и жены под юбками не уберегут от кпцапской мобилизации ибо если только кидаться на орков начнут сразу в грудину получать станут и не факт ,что только кулаками или что еще хуже изнасилуют пару таких бабищ в назидание ухылянтам мол ,вот ,что с вашими бабами будет если вы противиться станете новой власти и ее законам. Перед кацапами они слишком не повыступают😆
24.02.2026 13:48 Ответить
як добре, що я один і в мене нікого немає. як і майна.
і нічого мене тут не тримає.
24.02.2026 17:06 Ответить
Це явище масове. Але яка жінка дозволить собі оповідати, що тварюки з нею робили. Тому маємо поодинокі випадки свідчень згвалтованих свиньми жінок. Це повторилася картина Другої світової, коли кацапота увірвалася в Європу. Жінки свідчать аж на старості.
24.02.2026 13:43 Ответить
Воно ж ніколи не бачило гарної жінки а їхні як не на солях то під брагою не миті гидкі свині і ті чистіші
