3 суток удерживал в плену и насиловал женщину на Запорожье: дело военного РФ передано в суд

Прокуроры Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного, который во время оккупации Запорожской области в течение трех суток незаконно удерживал гражданскую женщину и насиловал ее.

Обвиняемый - командир 4-й роты 2-го мотострелкового батальона 4-й гвардейской военной базы 58-й общевойсковой армии ВС РФ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным следствия, с 29 ноября по 1 декабря 2022 года, пользуясь беззащитностью гражданского населения во время оккупации, он силой лишил местную жительницу свободы. Женщину удерживали в частном доме без возможности выйти или обратиться за помощью. В течение трех суток она находилась в условиях полной изоляции и зависимости от вооруженного захватчика.

Воспользовавшись ее уязвимостью, оккупант неоднократно совершал сексуальное насилие.

Сейчас известно, что санкция статьи, которую ему предъявили, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

