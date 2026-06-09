Масована атака на Харківщину: у Чугуєві - троє загиблих, у Харкові - 15 постраждалих. ФОТОрепортаж

Вночі 9 червня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару (БпЛА та ракет) по Харкову та Чугуєву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Олега Синєгубова, міських голів Ігоря Терехова та Галину Мінаєву.

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Харків пережив чергову масовану атаку дронів

Російські війська здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову. Станом на ранок підтверджено 11 влучань БпЛА по місту, ще два дрони впали без детонації. Під ударами опинилися Шевченківський та Холодногірський райони.

За словами Синєгубова, ворог бив по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та об'єктах міської інфраструктури.

Один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Лише дивом обійшлося без загиблих. Біля будинку згоріли автомобілі, десятки машин зазнали пошкоджень, у навколишніх будинках вибито вікна.

Ще один дрон поцілив у багатоквартирний будинок між восьмим і дев'ятим поверхами, однак не здетонував. Мешканців будинку евакуювали.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе, церкву та щонайменше 18 автомобілів. У різних районах міста спалахнули пожежі, рятувальники продовжували ліквідовувати їхні наслідки.

Серед постраждалих - троє дітей

Спочатку медики повідомляли про кількох потерпілих, однак кількість постраждалих поступово зростала. Станом на 03:23 відомо вже про 15 людей, які потребували допомоги.

Серед постраждалих - троє дітей: дві дівчинки віком 11 та 16 років, а також однорічний хлопчик. У дітей діагностували гостру реакцію на стрес.

До лікарні госпіталізували трьох жінок. Зокрема, 53-річна та 62-річна харків'янки отримали травми різного ступеня тяжкості. Ще кілька людей, серед яких 34-річний чоловік і 21-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес. Частині постраждалих медики надали допомогу на місці.

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Серія ракетних ударів по Чугуєву

У ніч на 9 червня російські війська завдали серії ракетних ударів по Чугуєву, повідомила міський голова Галина Мінаєва. За її словами, під обстріл потрапила, зокрема, центральна частина міста.

"Близько пів години тому ворог наніс серію ракетних ударів, в тому числі в центральну частину Чугуєва. Внаслідок обстрілу виникли пожежі", – зазначила вона.

На місцях влучань одразу розпочали роботу рятувальні служби, які встановлювали масштаби руйнувань та ліквідовували наслідки атаки.

Є загиблі та поранені

Згодом стало відомо про жертви серед мирного населення.

"За попередньою інформацією, на превеликий жаль, маємо трьох загиблих та трьох поранених", – повідомила Мінаєва.

Синєгубов підтвердив, що внаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі.

"Внаслідок ворожої атаки на м. Чугуїв спалахнули пожежі, пошкоджені цивільні автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки. На жаль, є загиблі та поранені", – зазначив він.

Пізніше Синєгубов уточнив, що серед жертв російського удару – 22-річна жінка.

"Внаслідок ворожого удару в Чугуєві загинула 22-річна жінка. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблої", – написав очільник області.

Пошкоджені десятки будинків

Унаслідок ракетної атаки в місті зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, пошкодження отримали близько восьми багатоквартирних будинків та понад десять приватних домоволодінь. Також пошкоджено цивільні автомобілі.

На місцях прильотів тривала ліквідація пожеж. До роботи були залучені всі екстрені служби, які продовжували розбирати завали, надавати допомогу постраждалим та документувати наслідки чергового удару по мирному місту.

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